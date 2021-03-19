Müneccim ne demek? Müneccim kelime anlamı nedir?
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Müneccim ne demek? Müneccim kelime anlamı nedir?

19.03.2021 14:25 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:30
Müneccim ne demek? Müneccim kelime anlamı nedir?

Son zamanlarda sıklıkla adını duyduğumuz kelimeler arasında Müneccim de yerini almıştır. Müneccim denildiği zaman akla ilk olarak falcılık gelmektedir. Aynı zamanda geleceği gören ve gelecekle ilgili bir şeyler tahmin edebilen bir kişi gelir. Peki, müneccim kelimesinin tam olarak anlamı nedir? Müneccim ne demek? Müneccim kelime anlamı nedir? Münnecimbaşı nedir? Müneccimlik ne anlama gelir?

Son zamanlarda sıklıkla adını duyduğumuz kelimeler arasında Müneccim de yerini almıştır. Müneccim denildiği zaman akla ilk olarak falcılık gelmektedir. Aynı zamanda geleceği gören ve gelecekle ilgili bir şeyler tahmin edebilen bir kişi gelir. Peki, müneccim kelimesinin tam olarak anlamı nedir? Müneccim ne demek? Müneccim kelime anlamı nedir? Münnecimbaşı nedir? Müneccimlik ne anlama gelir? İşte detaylar haberimizde...

MÜNECCİM NE DEMEK?

Münnecim kelimesi halk arasında geleceği gören ve gelecek konusunu tahmin eden şeklinde bilinir. Ancak müneccim olduğu düşünülen kişilerin bunu nasıl ve ne şekilde yaptığı pek fazla bilmez. Genelde yıldızlar üzerinden onların durumu ve devinimlerini ele almak suretiyle farklı anlamlar çıkarılarak gerçekleşir. Diğer bir deyişle TDK için müneccim falcılık yapan kişi olarak geçmektedir.

''Nasıl bildin gerçekten müneccim gibi insansın.''

MÜNECCİM TDK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğünde Müneccim Yıldız Falcılığı olarak geçmektedir.

Müneccim ne demek? Müneccim kelime anlamı nedir?

Münnecim kelimesi halk arasında geleceği gören ve gelecek konusunu tahmin eden şeklinde bilinir. Ancak müneccim olduğu düşünülen kişilerin bunu nasıl ve ne şekilde yaptığı pek fazla bilmez. Genelde yıldızlar üzerinden onların durumu ve devinimlerini ele almak suretiyle farklı anlamlar çıkarılarak gerçekleşir. Diğer bir deyişle TDK için müneccim falcılık yapan kişi olarak geçmektedir.

MÜNECCİMLİK VE MÜNECCİMBAŞI NEDİR?

Müneccim ne demek? Müneccim kelime anlamı nedir?

Müneccim kelimesi ile beraber bu sözcük üzerinden türemiş farklı kelime ile kelime grupları da bulunmaktadır.

Bu doğrultuda TDK üzerinden bakıldığı zaman müneccimbaşı sözcüğü, 'Osmanlı döneminde 15 ve 16. yüzyılda yaşayan, gök bilimi ile uğraşanlara verilen isim' şekilde geçiyor. Buradan da görüldüğü üzere müneccim ve müneccimbaşı daha çok yıldızlar ve bilim ile ilgilidir.

Aynı zamanda müneccimlik kelimesi TDK için, 'yıldız falcılığı ya da falcılık' olarak ele alınmaktadır.

Bu kelimeleri farklı yerlerde amaca uygun kullanabilirsiniz.

Müneccim ne demek? Müneccim kelime anlamı nedir?
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 14:33:33. #1.15#
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