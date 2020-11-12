Mumbar dolması nasıl yapılır? 12 Kasım Masterchef yemekleri! Somer Şef'in mumbar dolması tarifi, malzemeleri, yapılışı
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Mumbar dolması nasıl yapılır? 12 Kasım Masterchef yemekleri! Somer Şef'in mumbar dolması tarifi, malzemeleri, yapılışı

12.11.2020 23:02 | Son Güncelleme: 12.11.2020 23:07
Mumbar dolması nasıl yapılır? 12 Kasım Masterchef yemekleri! Somer Şef'in mumbar dolması tarifi, malzemeleri, yapılışı

MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 12 Kasım bölümünde neler oldu? 12 Kasım Masterchef yemekleri arasında mumbar dolması Somer Şef'in yemeği olarak geldi! Mumbar nedir?

Mumbar dolması Türkiye'nin birçok yerinde, özellikle de güney illerinde çok sık karşımıza çıkan bir yemek. Koyunun kalın bağırsağından elde edilen mumbarın pirinçli ya da bulgurlu bir harçla doldurulmasıyla elde edilen mumbar dolmasını bir kez tadan bir daha vazgeçemiyor. Siz de mumbar dolmasını evinizde denemek isterseniz işte malzemeleri ve yapılış aşamaları...

MUMBAR DOLMASI MALZEMELERİ

  • 2 adet mumbar
  • Yıkamak için:
  • 1 su bardağı sirke
  • 1 su bardağı un
  • 1 yemek kaşığı limon tuzu

İç harcı için:

  • 500 gram pirinç
  • 3 diş sarımsak
  • 2 adet kuru soğan
  • 1 adet domates
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • Yarım yemek kaşığı biber salçası
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kimyon

Sosu için:

  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı kimyon
  • 1 baş sarımsak
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 litre sıcak su

MUMBAR DOLMASI NASIL YAPILIR?

Temizlenmiş mumbarın içini ve dışını bol suyla birkaç kez yıkayıp iyice temizleyin.

İç harcı için domatesi ve sarımsağı rendeleyin.

Soğanları yemeklik doğrayın.

Pirinci de bol suyla yıkayıp harç malzemelerini güzelce harmanlayın.

Mumbarların içine bir huni ya da kabak oyacağı yardımı ile harcı doldurun.

Pirinç pişip şiştiğinde mumbar patlayacağından çok fazla doldurmayın, boşluk bırakın.

İki ucunu dikiş ipiyle bağladığınız mumbarları yeniden bol suyla yıkayın.

Derin bir kasede sirkeli su hazırlayıp mumbarları bu suda 15 dakika kadar bekletin.

Yeniden durulayıp bu kez de üzerine un serpin ve güzelce ovalayarak dışındaki yapışkan yüzeyini temizleyin.

Ardından mumbarlarınızı limon tuzu eklenmiş suda yıkayıp ununu arındırın.

Dilerseniz birkaç kez daha sudan geçirdiğiniz mumbar dolmalarını kenara alın.

Sosu için sarımsakları, salçayı, kimyonu, tuzu ve karabiberi bir tencerede karıştırın.

Mumbarları da tencereye alıp üzerini geçmeyecek kadar su ilave edin.

Düdüklü tencerede kısık ateşte 45 dakika kadar pişirdiğiniz mumbarınız servise hazırdır.

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