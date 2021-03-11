Muhtarlar istedi, lise öğrencileri yaptı
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Muhtarlar istedi, lise öğrencileri yaptı

11.03.2021 10:26 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:43
Muhtarlar istedi, lise öğrencileri yaptı

Antalya'nın merkez Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, mahalle muhtarlarından gelen "kedi evi" talebi üzerine yaptıkları 30 barınağı törenle hayvanseverlere teslim etti.

Antalya'nın merkez Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, mahalle muhtarlarından gelen "kedi evi" talebi üzerine yaptıkları 30 barınağı törenle hayvanseverlere teslim etti.

Kepez ilçesi Şafak ve Ünsal mahalleleri ile Konyaaltı ilçesi Uluç Mahallesi muhtarlarının geçtiğimiz ay dile getirdikleri taleplerine olumlu yanıt veren Antalya Akdeniz Sanayi Sitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul idaresi, proje için öğretmen ve öğrencilerden oluşan bir ekip kurdu. Ekip, gerekli malzeme için Akdeniz Sanayi Sitesi esnaflarının desteğini aldı. Tedarik edilen malzemeler ile işe koyulan ekip, "Meslek liseliler sokak hayvanlarını çok seviyor" sloganı ile kısa sürede 30 barınak yaptı. Hayvanlar için yapılan barınaklar törenle hayvanseverlere teslim edildi.

Okul Müdürü Mehmet Hanifi İnce'nin proje hakkında kısa bilgilendirmesinin ardından söz alan Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdai Vural, yapılan barınaklar için okul idaresi ile öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, bu tür güzel uygulamaların çoğaltılması temennisinde bulundu.

12. sınıf mobilya bölümü öğrencisi Derya Coşkun, böyle bir projede bulunmaktan memnun olduğunu kaydetti.

Mobilya Alan Şefi ve Proje Danışmanı Süleyman Pektaş da kendisi ve ailesinin hayvansever olduğunu, öğrencilerinin de hayvansever olduklarını bildiği için "1000 Okul Projesi" kapsamında gelen barınak talebini kabul ettiklerini dile getirdi.

Konyaaltı Uluç Mahallesi Muhtarı ve Kadın Muhtarlar Derneği Antalya İl Temsilcisi Hülya Bozkurt ise, uzun süredir mahallelerinde hayvanseverler ile birlikte planladıkları proje sonucu böyle bir talepte bulunduklarını söyledi. Emeği geçen herkese teşekkür eden Bozkurt, "Umarım bu çalışma başka güzel işbirliklerinin de temeli olur" diye konuştu.

Törene Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdai Vural, Kepez İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sevtap Çam, Şafak Mahallesi Muhtarı Metin Şimşek, Ünsal Mahallesi Muhtarı Ali Yaylalı, Uluç Mahallesi Muhtarı Hülya Bozkurt, okul öğretmenleri, öğrenciler ve hayvanseverler katıldı. Törenin ardından hayvanseverler, kedi evlerini bir kamyonete yükleyip mahallelerine götürdüler. - ANTALYA

Muhtarlar istedi, lise öğrencileri yaptı
Muhtarlar istedi, lise öğrencileri yaptı
Muhtarlar istedi, lise öğrencileri yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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