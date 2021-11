Muharrem İnce: İktidarla birlikte muhalefetin de gitmesi lazım

MENEMEN, İZMİR (DHA) - MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, iktidarı ve muhalefeti eleştirerek, "Üç sene önce meydanlarda, 'Erdoğan bir daha seçilirse Dolar 10 lira olur' demiştim. Bana gülüyorlardı. Oldu mu? Oldu. Keşke yanılmış olsaydım. Bu kafa ile giderse dolar 15 lira olur. İktidarla birlikte muhalefetin de gitmesi lazım. Türkiye'ye toptan bir temizlik lazım" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmir'e geldi. Partisinin Aliağa ve Menemen ilçe başkanlıkları binalarının açılışlarını gerçekleştiren İnce, her iki ilçede esnaf ziyaretleri de yaptı. Aliağa Demokrasi Meydanı'ndaki açılış öncesinde konuşan İnce, Türkiye'nin hem iktidardan hem muhalefetten kurtulması gerektiğini savunarak, "Memleketin her tarafını karış karış geziyoruz. Memleketin her köşesinde il ve ilçe binalarımızı açıyoruz. Bundan çok kısa bir süre önce elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırılsın demiştim. Teşekkür ederiz. Aklın yolu bir. TRT tek kanal iken kamu yayıncılığı yapıyordu, şu an TRT'yi izleyen yok ki. Elektrik faturalarında TRT payına zaten gerek yok. Üç sene önce meydanlarda, Erdoğan bir daha seçilirse dolar 10 lira olur demiştim. Bana gülüyorlardı. Oldu mu? Oldu. Keşke yanılmış olsaydım. Bu kafa ile giderse dolar 15 lira olur. Bu kafa doğru kafa değil. Dolar 10 lira olacak dediğimde bazı gazeteler manşet attı; 'Muharrem İnce'yi savcılar sorgulasın' diye. Bence savcılar beni değil, Erdoğan'ı sorgulamalı, doları 10 liraya neden çıkardı diye" dedi.

İnce, Menemen Ticaret Odası'nı ziyaret ettikten sonra Karşıyaka Çarşı'ya geçerek, vatandaşlar ve esnafla sohbet etti. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, daha sonra kentten ayrıldı.