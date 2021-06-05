Muharrem İnce, CHP'li seçmeni partisine davet etti
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Muharrem İnce, CHP'li seçmeni partisine davet etti

Muharrem İnce, CHP'li seçmeni partisine davet etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin ilk il binası açılışını İzmir'de gerçekleştirdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin ilk il binası açılışını İzmir'de gerçekleştirdi. CHP'ye oy veren İzmirlileri partisinin saflarına davet eden İnce, "Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıracağız. Bu sefer yarım kalan işimizi tamamlayacağız" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il binası açılışı ve bir dizi programı gerçekleştirmek üzere İzmir'e geldi. Önce Kemeraltı esnafı ve vatandaşlar ile buluşan İnce, daha sonra partisinin il binasının açılışını gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Meydanı yakınında bulunan alana geldi. Buraya seçim otobüsüyle gelen Genel Başkan İnce, kendisini karşılayan partililerle buluştu.

MENEMEN BELEDİYESİ ESKİ BAŞKANI ŞAHİN, MEMLEKET PARTİSİ'NE KATILDI


Muharrem İnce, kendisini karşılayan partililere hitaben yapacağı konuşma öncesinde sürpriz olarak açıkladığı, Menemen Belediyesi eski Başkanı Tahir Şahin'in partiye katıldığını açıkladı. Eski başkan Şahin'i takdim ederek kendisine rozet takan Muharrem İnce, "20 yıl Menemen'i yöneten kişiyi aday göstermeyince ilçeyi AK Parti'ye teslim ettiler. Tahir Şahin'e de rozetini takıyorum. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.


'ZORLA CHP'YE OY VERİYORUM DİYENLER; YERİN MEMLEKET PARTİSİ'


Muharrem İnce seçim otobüsünde yaptığı konuşmada AK Parti iktidar olmasın diye CHP'ye oy veren seçmenlere hitap etti. İzmir'de özellikle bu düşüncede olan vatandaşların çok olduğunu dikkat çeken İnce, "Ben babadan Atatürkçüyüm diyenler, özellikle İzmir'de çok var bu. Memnun değilim ama AK Parti mi gelsin, Allah kahretsin zorla CHP'ye veriyorum diyenler var. Senin yerin tam da Memleket Partisi" açıklamasında bulundu.

Ülkücülere, İYİ Partililere, HDP'lilere ve seçimde oy vermeyenlere seslenen İnce, "Boşlukta kalma güzel kardeşim. Senin yerin de burası. Sandığa gitmiyorsan, bu düzen değişmez diyorsan, umutlarını yücelt, gel Memleket Partisi'ne. Bunu birlikte başaracağız. Türkiye'nin bu kötü gidişine birlikte el koyacağız. Meydanlarda kavga etmeyeceğiz. Savaşa değil seçime giriyoruz. Onlar bizim düşmanımız değil rakiplerimiz. Siyasetin dilini değiştireceğim. Siyasete mizahı, zekayı getireceğim. Akıllı siyaset yapacağız. Bizim diğerlerinden farkımız ne?" dedi.


'İZMİR'DE FARKLI ŞIRNAK'TA FARKLI KONUŞMAYACAĞIZ'


İnce, konuşmasında siyasette izleyecekleri yola da değinerek, "Bir de 3D politikamız var. Dürüst devlet. Denetlenebilir bir devlet. Dijital bir devlet. 3B projemiz de var. Barışacağız. Alevi ile Sünni'yi barıştıracağız. Türk ile Kürt'ü barıştıracağız. Terörü bitireceğiz. Madenci ile çevreciyi barıştıracağız. O maden çıkacak o çevre korunacak. Geçen gün katıldığım programda anadilde eğitimi sordular. Anadilde eğitim pedagojiye aykırı diye başlık atmışlar. Böyle bir cümle kuranın zeka sorunu vardır. Korkmadan, kıvırmadan söylüyorum. Diyarbakır'da başka, Trabzon'da şehit babası, İzmir'de Atatürkçü olmayacaksın. Eğitimciler der ki, çocuğun üstün yararı... Evinde konuşulan dil mi memleketin konuştuğu dil mi? Hangi dille matematik öğretirsen kolay anlar. Bunu siyasetçiler değil eğitimciler tartışsın dedim. Almış eğip bükmüşler. Biz Türkiye'yi yüzde 90 makul çoğunlukla buluşturacağız. Hiçbir problemi İzmir'de farklı Şırnak'ta farklı konuşmayacağız. Biz bu ülkeyi özgürleştireceğiz. Birlikte başaracağız bunu" açıklamasında bulundu.


'BİRİNCİ PARTİ NASIL OLUYOR GÖRECEKSİNİZ'


Muharrem İnce, bir sonraki genel seçimlerde 1'inci parti olacaklarını iddia ederek, "Birinci parti nasıl oluyor göreceksiniz" diye konuştu. İnce, "Bugün ilk il binamızı açıyoruz. Bizim 1 hafta, 10 günde 48 ilde örgütümüz var. Yaz sonunda göreceksiniz. Bir sonbahara bir de yılbaşına bakın. Birinci parti nasıl olunuyor, göreceksiniz. Biz bu umutları yeniden yeşerteceğiz. Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıracağız. Bu sefer yarım kalan işimizi tamamlayacağız. İzmir Memleket Partisi il binamız hepimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından alanda zeybek oynayan gençleri izleyen İnce, daha sonra il binasına geçerek partisinin il binası açılışını gerçekleştirdi.

Muharrem İnce, CHP'li seçmeni partisine davet etti
Muharrem İnce, CHP'li seçmeni partisine davet etti
Muharrem İnce, CHP'li seçmeni partisine davet etti
Muharrem İnce, CHP'li seçmeni partisine davet etti
Muharrem İnce, CHP'li seçmeni partisine davet etti
Muharrem İnce, CHP'li seçmeni partisine davet etti
Muharrem İnce, CHP'li seçmeni partisine davet etti
Muharrem İnce, CHP'li seçmeni partisine davet etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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