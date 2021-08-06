Muharrem ayı 2021 gün gün takvimi! Muharrem ayı ne zaman başladı, ne zaman bitecek? Muharrem ayı günleri ve geceleri!
Muharrem ayı Hicri ayların birincisidir. Muharrem ayının günlere göre takvimi merak ediliyor. Peki Muharrem ayı ne zaman, hangi gün başladı? Muharrem ayı ne zaman bitecek? Muharrem ayı takvimi! Muharrem ayı günleri ve geceleri ne zaman? Bugün Muharrem ayının kaçıncı günü? Muharrem ayının kaçıncı gününde ve kaçıncı gecesindeyiz? 2021 Muharrem ayı günleri ne zaman? Muharrem takvimi!
Bugün Muharrem ayının kaçıncı günü ve gecesi? Muharrem ayında oruç tutmak, Kur'an okumak, namaz kılmak çok sevaptır. Muharrem ayı kaç gün sürecek? Muharrem ayı gecelerinde yapılacak ibadetler! Muharrem ayı gündüzleri yapılacak ibadetler! Muharrem ayı 2021 gün gün takvimi! Muharrem ayı ne zaman başladı, ne zaman bitecek? Muharrem ayı günleri ve geceleri! Muharrem ayı gün gün tarihlerine haberimizden ayrıntılı şekilde ulaşabilirsiniz.
2021 HİCRİ SENE BAŞI VE SENE SONU NE ZAMAN?
2021 yılında Hicri yılbaşı 9 Ağustos Pazartesi gününe denk gelmektedir. Yani Hicri yılın son günü 8 Ağustos Pazar günü iken Hicri yılın ilk günü ise 9 Ağustos Pazartesi günüdür. Bu iki günde oruç tutmak oldukça sevap kabul edilmiştir.
- Hicri sene sonu : 8 Ağustos Pazar 2021
- Hicri sene başı : 9 Ağustos Pazartesi 2021
- Hicri yılsonu : 8 Ağustos Pazar 2021
- Hicri yılbaşı : 9 Ağustos Pazartesi 2021
Ek olarak Hicri yılbaşı veya Hicri sene başı gecesi ise 8 Ağustos Pazarı 9 Ağustos Pazartesiye bağlayan gece idrak edilecektir.
MUHARREM AYI NE ZAMAN?
9 Ağustos Pazartesi 2021 tarihi hem Hicri yılbaşı hem de Muharrem ayının başlangıcıdır.
BUGÜN MUHARREM AYININ KAÇINCI GÜNÜ VE GECESİ?
Henüz Muharrem ayına girmedik. Muharrem ayının 1. günü 9 Ağustos Pazartesi gününe denk gelmektedir. Muharrem ayının ilk gecesi ise 8 Ağustos'u 9 Ağustos'a bağlayan gecedir. Şimdi gün gün Muharrem ayı takvimini paylaşalım.
2021 MUHARREM AYI GÜNLERE GÖRE TAKVİMİ!
Muharrem ayının tamamının günü ve tarihleri aşağıdaki gibidir:
- 9 Ağustos : Muharrem ayının 1. günü (Hicri yılbaşı)
- 10 Ağustos : Muharrem ayının 2. günü
- 11 Ağustos : Muharrem ayının 3. günü
- 12 Ağustos : Muharrem ayının 4. günü
- 13 Ağustos : Muharrem ayının 5. günü
- 14 Ağustos : Muharrem ayının 6. günü
- 15 Ağustos : Muharrem ayının 7. günü
- 16 Ağustos : Muharrem ayının 8. günü
- 17 Ağustos : Muharrem ayının 9. günü
- 18 Ağustos : Muharrem ayının 10. günü
- 19 Ağustos : Muharrem ayının 11. günü
- 20 Ağustos : Muharrem ayının 12. günü
- 21 Ağustos : Muharrem ayının 13. günü
- 22 Ağustos : Muharrem ayının 14. günü
- 23 Ağustos : Muharrem ayının 15. günü
- 24 Ağustos : Muharrem ayının 16. günü
- 25 Ağustos : Muharrem ayının 17. günü
- 26 Ağustos : Muharrem ayının 18. günü
- 27 Ağustos : Muharrem ayının 19. günü
- 28 Ağustos : Muharrem ayının 20. günü
- 29 Ağustos : Muharrem ayının 21. günü
- 30 Ağustos : Muharrem ayının 22. günü
- 31 Ağustos : Muharrem ayının 23. günü
- 1 Eylül : Muharrem ayının 24. günü
- 2 Eylül : Muharrem ayının 25. günü
- 3 Eylül : Muharrem ayının 26. günü
- 4 Eylül : Muharrem ayının 27. günü
- 5 Eylül : Muharrem ayının 28. günü
- 6 Eylül : Muharrem ayının 29. günü
- 7 Eylül : Muharrem ayının 30. günü
- 8 Eylül : Safer ayının 1. günü
Muharrem ayının tamamının gecesi ve tarihleri aşağıdaki gibidir:
- Muharrem ayı 1. gecesi : 8 Ağustos Pazarı 9 Ağustos Pazartesiye bağlayan gece.
- Muharrem ayı 2. gecesi : 9 Ağustos Pazartesiyi 10 Ağustos Salıya bağlayan gece.
- Muharrem ayı 3. gecesi : 10 Ağustos Salıyı 11 Ağustos Çarşambaya bağlayan gece.
- Muharrem ayı 4. gecesi : 11 Ağustos Çarşambayı 12 Ağustos Perşembeye bağlayan gece.
- Muharrem ayı 5. gecesi : 12 Ağustos Perşembeyi 13 Ağustos Cumaya bağlayan gece.
- Muharrem ayı 6. gecesi : 13 Ağustos Cumayı 14 Ağustos Cumartesiye bağlayan gece.
- Muharrem ayı 7. gecesi : 14 Ağustos Cumartesiyi 15 Ağustos Pazara bağlayan gece.
- Muharrem ayı 8. gecesi : 15 Ağustos Pazarı 16 Ağustos Pazartesiye bağlayan gece.
- Muharrem ayı 9. gecesi : 16 Ağustos Pazartesiyi 17 Ağustos Salıya bağlayan gece.
- Muharrem ayı 10. gecesi : 17 Ağustos Salıyı 18 Ağustos Çarşambaya bağlayan gece.
- Muharrem ayı 11. gecesi : 18 Ağustos Çarşambayı 19 Ağustos Perşembeye bağlayan gece.
- Muharrem ayı 12. gecesi : 19 Ağustos Perşembeyi 20 Ağustos Cumaya bağlayan gece.
- Muharrem ayı 13. gecesi : 20 Ağustos Cumayı 21 Ağustos Cumartesiye bağlayan gece.
- Muharrem ayı 14. gecesi : 21 Ağustos Cumartesiyi 22 Ağustos Pazara bağlayan gece.
- Muharrem ayı 15. gecesi : 22 Ağustos Pazarı 23 Ağustos Pazartesiye bağlayan gece.
- Muharrem ayı 16. gecesi : 23 Ağustos Pazartesiyi 24 Ağustos Salıya bağlayan gece.
- Muharrem ayı 17. gecesi : 24 Ağustos Salıyı 25 Ağustos Çarşambaya bağlayan gece.
- Muharrem ayı 18. gecesi : 25 Ağustos Çarşambayı 26 Ağustos Perşembeye bağlayan gece.
- Muharrem ayı 19. gecesi : 26 Ağustos Perşembeyi 27 Ağustos Cumaya bağlayan gece.
- Muharrem ayı 20. gecesi : 27 Ağustos Cumayı 28 Ağustos Cumartesiye bağlayan gece.
- Muharrem ayı 21. gecesi : 28 Ağustos Cumartesiyi 29 Ağustos Pazara bağlayan gece.
- Muharrem ayı 22. gecesi : 29 Ağustos Pazarı 30 Ağustos Pazartesiye bağlayan gece.
- Muharrem ayı 23. gecesi : 30 Ağustos Pazartesiyi 31 Ağustos Salıya bağlayan gece.
- Muharrem ayı 24. gecesi : 31 Ağustos Salıyı 1 Eylül Çarşambaya bağlayan gece.
- Muharrem ayı 25. gecesi : 1 Eylül Çarşambayı 2 Eylül Perşembeye bağlayan gece.
- Muharrem ayı 26. gecesi : 2 Eylül Perşembeyi 3 Eylül Cumaya bağlayan gece.
- Muharrem ayı 27. gecesi : 3 Eylül Cumayı 4 Eylül Cumartesiye bağlayan gece.
- Muharrem ayı 28. gecesi : 4 Eylül Cumartesiyi 5 Eylül Pazara bağlayan gece.
- Muharrem ayı 29. gecesi : 5 Eylül Pazarı 6 Eylül Pazartesiye bağlayan gece.
- Muharrem ayı 30. gecesi : 6 Eylül Pazartesiyi 7 Eylül Salıya bağlayan gece.
- Safer ayının 1. gecesi : 7 Eylül Salıyı 8 Eylül Çarşambaya bağlayan gece.