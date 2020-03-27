Muhacir pazarı'nda önlemler arttırılıyor
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Meram Belediyesi, Meram, Güncel

Muhacir pazarı'nda önlemler arttırılıyor

Meram Belediyesi koronavirüsle mücadelede özellikle insanların toplu bir halde bulunmak mecburiyetinde olduğu yerlerin hijyeni için yoğun bir çalışma sergiliyor.

27.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:19
Muhacir pazarı'nda önlemler arttırılıyor

MERAM'DA VİRÜS TEHLİKESİNE KARŞI HİJYENDEN EN KÜÇÜK TAVİZ VERİLMİYOR!

Bu çerçevede Konya'da en çok kullanılan pazarlardan biri olan Muhacir Pazarı'nda ve diğer semt pazarlarında dezenfekte çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürülüyor.Muhacir Pazarı'nın haftada iki gün kurulmasına rağmen pazar günleridaha çok tercih edildiğini hatırlatan Başkan Kavuş, "Ekiplerimiz, devletimiz tarafından alınan kuralları harfiyen yerine getirmektedir. Ancak bu noktada hemşehrilerimize de önemli görev düşmektedir. Bu süreçte zaruri ihtiyaçları için Muhacir Pazarı'nı tercih eden ve özellikle pazar gününü seçen hemşehrilerimizden yoğunluğu azaltmak için cumartesi gününü tercih etmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında geniş yönlü çalışmalarını sürdüren Meram Belediyesi toplu alanların temizliğinden de en küçük taviz vermiyor. Bu çerçevede belediye, insanların en fazla kullanmak zorunda kaldıkları ve toplu bir şekilde bulundukları pazar yerleri için titiz bir çalışma yürütüyor. Meram'da bulunan tüm pazar yerleri Meram Belediyesi ekiplerince sık periyotlarda dezenfektasyonlarla temizleniyor.

BAŞKAN KAVUŞ; "MUHACİR PAZARI'NA CUMARTESİ GÜNÜ DE GİDEBİLİRSİNİZ!"

Konya'da en çok kullanılan pazarlardan biri olan Muhacir Pazarı'nda ve diğer semt pazarlarında dezenfekte çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürdüklerini vurgulayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş "Muhacir Pazarı, haftada iki gün kurulmasına rağmen pazar günleridaha çok tercih ediliyor. Bu durum da koronavirüs açısından risk teşkil ediyor.Ekiplerimiz, devletimiz tarafından alınan kuralları harfiyen yerine getirirken bu noktada hemşehrilerimize de önemli görev düşmektedir. Muhacir Pazarı'nda pazar günü oluşan yoğunluğu azaltmak için hemşehrilerimizin alışveriş için cumartesi gününü tercih etmelerini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullanıdı.

Aslolanın tüm vatandaşların dışarıya çıkmadan kendilerini virüs tehlikesinden sakındırması olduğunu hatırlatan ve tüm politikalarını bu minvalde şekillendirdiklerini söyleyen Başkan Kavuş, 'Ancak insanımız tabi ki asli ihtiyaçlarını karşılamak mecburiyetinde. İşte tam da bu noktada biz devreye giriyoruz. Onların kullanmak zorunda oldukları yerleri, açık kapalı pazar yerleri gibi toplu bulunmak mecburiyetinde oldukları yerleri tehlikeden arındırmak adına ekiplerimiz yoğun bir çalışma sergiliyor. Bu alanlar kullanım öncesi ve sonrasında su ve sabunlarla temizleniyor, çeşitli dezenfektasyonlar kullanılarak olması muhtemel virüslerden olabildiğince arındırıyor. Meram'da başta belediyemiz olmak üzere tüm kamu kurumları olarak her an ve her alanda teyakkuzdayız. Hemşehrilerimizi tehlikeden korumak için yapılabilecek her şeyi yapıyoruz belki ama vatandaşlarımız şunu asla unutmamalıdır ki; virüs insandan insana kolaylıkla bulaşabiliyor. Bu sebeple hijyen kurallarına olağanüstü derecede dikkat etmeli, tehlike geçinceye kadar insanlarla mesafesini olabildiğince korumaya devam etmeli, alışverişini olabildiğince hızlı ve dikkatli gerçekleştirerek evine geri dönmeli" diye konuştu.

ESNAFA YENİ PAZAR DÜZENLEMESİ

Öte yandan Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pazar yerlerinde tezgah aralarında her esnaf 75 cm fedakarlık ederek 1.5 metre aralık bırakacakr. Eldiven ve masketakmak mecburidir. Kurallara uyulmadığı takdirde pazar yerleri kapatılacaktır.İçisleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile 27 Mart Cuma günü saat 17:00'den itibaren tuhafiye, züccaciye, manifatura, oyuncakcı esnafı geçici bir süreliğine pazar yerlerinde tezgâh açamayacaktır. Tüm esnafımıza önemle duyurulur"

Kaynak: Bültenler

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