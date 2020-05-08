MUĞLA Kültür balıkçılığından 374 milyon dolar gelir

Kültür balıkçılığından 374 milyon dolar gelirMUĞLA'da, 93 balık çiftliğinde, yılda 90 bin ton balık üretiliyor.

Kültür balıkçılığından 374 milyon dolar gelir

MUĞLA'da, 93 balık çiftliğinde, yılda 90 bin ton balık üretiliyor. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, geçen yıl 85 ülkeye yaklaşık 75 bin ton çipura, levrek ve alabalık ihraç edilerek, 374 milyon dolar gelir elde edildiğini söyledi.

Muğla sınırları içerisindeki 93 off-shore balık üretim çiftliğinde, ağ kafeslerde yılda 90 bin ton deniz balığı yetiştiriliyor. Deniz kültür balıkçılığında Muğla, Türkiye'de üretilen balığın yüzde 65'ini karşılıyor. 2019 yılında, ağ kafeslerde ve toprak havuzlarda toplam 95 bin ton çipura, levrek ve alabalık üretimi gerçekleştirildi. Deniz kültür balıkçılığı üretiminde Türkiye birincisi olan Muğla'dan geçen yıl 85 ülkeye, yaklaşık 75 bin ton çipura, levrek ve alabalık ihraç edilerek, 374 milyon dolar gelir elde edildi.

'2020'NİN 3 AYINDA İHRACATTAN 90 MİLYON DOLAR GELİR'

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Milas ilçesinin Güllük Körfezi'ndeki tesislerde inceleme yaptı. Müdür Saylak, Muğla'nın su ürünleri yetiştiriciliğinde önemli merkezlerden biri olduğunu belirterek "Kültür balıkçılığı yetiştiriciliğinde ülkemizdeki üretimin yüzde 65'ini karşılıyoruz. 2019'da 75 bin ton levrek, alabalık ve çipura ihracatı gerçekleştirildi. İhracattan 374 milyon dolar elde etmiş bir sektörden bahsediyoruz. 2020'nin ilk 3 ayında ise, 18 bin 600 ton balık ihracatıyla 90 milyon dolar gelir sağladık. Pandemi başladığı günden bu yana tarımsal üretim, ilimizde kesintiye uğramadan devam ediyor. Üreticimizin her alanda yanındayız. Bunun yanı sıra su ürünleri yetiştiriciliğinde de faaliyetlerimiz sürüyor. İşçilerimiz ve üreticilerimizin dertlerini dinliyoruz. Balık üretiminde dünyanın 85 ülkesine ihracat yapıyoruz" dedi.

'MUĞLA EVDE KALSIN, ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Saylak, Covid-19 salgınının bazı sıkıntılar yarattığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Nisan ayından bu yana ihracatımızda yüzde 30 bir düşüş var. Bakanlığımız her zamanki gibi acil önlemler alarak, büyük marketlerle anlaşma yaptı. Bir hafta boyunca levrek ve çipura maliyetine satıldı. 'Türk somonu' diye adlandırdığımız gökkuşağı alabalığımızı, maliyetiyle tüketicilerimizle buluşturduk. Biriken stoklarımız hem iç piyasada tüketildi hem de koronavirüse karşı insanlarımız sağlıklı gıdaya ulaşmış oldu. Zor günleri önümüzdeki 2 ay içerisinde atlatacağımıza inanıyorum. Muğla evde kalsın. Biz üretmeye devam ediyoruz."

'550 ÇALIŞANIMIZ BULUNUYOR'

Bir su ürünleri firmasının yönetim kurulu başkanı Ahmet Tolga Vural ise, "Milas bölgesinde 5 işletmemiz mevcut. Bunun yanı sıra Samsun, Didim, Sinop ve Mersin'de çiftliklerimiz bulunuyor. Levrek, çipura, alabalık ve granyöz olmak üzere yıllık 25 bin ton balık üretimimiz mevcut. Yem fabrikalarımız, balık işleme ve paketleme tesislerimiz olmak üzere 550 çalışanımız bulunuyor. Yüzde 70 oranında ihracat gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA