Muğla-Kale karayolunun büyük bölümü tamamlanıyor
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Muğla-Kale karayolunun büyük bölümü tamamlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlığının Muğla'da yürüttüğü projeleri yerinde inceledi.

Muğla-Kale karayolunun büyük bölümü tamamlanıyor
17.07.2020 17:36 | Son Güncelleme: 17.07.2020 17:47

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlığının Muğla'da yürüttüğü projeleri yerinde inceledi. Bakan Karaismailoğlu, yıllardır sürüncemede kalan Yatağan ilçesinin içinde geçen ve Karayolları ağı içinde kalan Bodrum-Milas-Söke-Marmaris ve Fethiye karayolunda yapılacak iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakan Karaismailoğlu'nu Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla milletvekilleri de eşlik etti. Yatağan'da daha önce hazırlanan fakat revize edilen İnönü Bulvarı projesini Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ile birlikte inceleyen Bakan Karaismailoğlu, buradan Menteşe ilçesindeki Aydın ve Denizli'nin ulaşımını sağlayan akıllı kavşakta incelemelerde bulundu.

Akıllı kavşakta özellikle yaz aylarında yaşanan trafik sıkışıklığının giderilmesi için hazırlanan projeyi inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, buradan yapım çalışmaları devam eden Muğla-Denizli karayolunda inşaat şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Muğla-Kale karayolunun büyük bir bölümünün bu yıl içinde tamamlanacağını açıklayan Bakan Karaismailoğlu, "Muğla-Kale arasının önemli bir kısmını inşallah bu yıl bölünmüş yol olarak tamamlayacağız. Onunla ilgili şantiyede incelemelerimizi yaptık. Aynı zamanda Muğla genelinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız olarak yaptığımız yatırımlar ile ilgili gerekli incelemeleri, istişareleri sayın milletvekillerimiz, Valimiz ve il başkanımız ile birlikte değerlendirdik. Önemli projelerimizin inşallah yakında faaliyete geçmesi milletimizin hizmetine geçmesi için önemli görüşmeler yaptık, önemli kararlar aldık. İnşallah Yatağan'daki sorunlarımızı da en kısa zamanda halledeceğiz. Yatağan'a yakışacak projeleri en kısa zamanda vatandaşımızın, milletimizin hizmetine sunacağız. Bildiğiniz gibi ulaştırma ve altyapı projeleri çok önemli. Ulaştırma altyapı projeleri hep yapıldığı yerde bir yatırım değil, sadece bir yol değildir. Gittikleri yere hareketlilik getirir, canlılık getirir, istihdamı arttırıyor, turizmi arttırıyor. Muğla bölgesinde yaptığımız yatırımlar da aynı şekilde. Buradaki gerek istihdamı, gerek üretime, ticarete, tarıma en önemlisi turizme olan katkıları çok fazla. O yüzden Muğla ve bölgede Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi buradaki yatırımlarımıza da çok önem veriyoruz. Titizlikle takiplerini yapıyoruz. Hem üretime, turizme katkısı olduğu gibi, Muğlalı ve buradaki vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini, yaşam standartlarını yükseltiyor. O yüzden ulaşım ve altyapı yatırımları çok değerli. Ülkemizin her bir noktasında, güneyinde, batısında, kuzeyinde, doğusunda çok önemli yatırımlarımız var. Hepsini inceliyoruz, yerinde bire bir takip ediyoruz. Her hafta bir açılış yapıyoruz. Tabi bunların açılışlarını yetişmek mümkün değil. En önemlilerini, çok değerlilerini ve çok farklı olanlarının açılışlarını tören yapıyoruz. Diğer törenlerine yetişemiyoruz. Bir an önce bitirince vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Yine Muğla bölgemizde de projelerimiz peyderpey bitiyor. Yine ihtiyaçlar bitmiyor. Onlar da yine milletvekillerimiz ile valilerimiz ile istişare ederek yeni yatırımlar, yeni ihtilaçlar doğrultusunda projelerimizi tamamlamak için elimizden gelen var gücümüz ile çalışıyoruz. Tam bir koordinasyon içindeyiz. İnşallah Muğla'daki kardeşlerimize, hemşehrilerimize onlara yakışan projeler ile daha sık sık bir araya gelip, onlarla istişare edeceğiz, onların hizmetine sunacağız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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