Muğla, Milas'da son durum nedir? Muğla yangın son dakika! Son Dakika- Milas, Bodrum ve Kavaklıdere yangınları devam ediyor mu?

Ülkemizi etkisi altına alan yangınlardan en çok zarar gören yerler arasında Muğla yer almakta. Milas, Bodrum, Kavaklıdere, Çökertme Koyu'nda 3 gündür devam eden yangınlar ile ilgili konular vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Türkiye'nin turizm cenneti Muğla'daki yangınlar ne durumda? Muğla'da son durum nedir? Muğla'daki yangınlarda son durum nedir? Son Dakika- Milas, Bodrum ve Kavaklıdere yangınları devam ediyor mu?

Türkiye'de yangının etkilerinden en büyük darbeyi alan Muğla'da, orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.Milas, Bodrum ve Kavaklıdere ilçelerindeki yangınlar henüz kontrol altına alınmış değil. Turizm cennetinde çıkan orman yangınlarındaki son durum baştaMilas, Bodrum ve Kavaklıdere olmak üzere vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer almakta. Beyciler Mahallesi'nde 3 gün önce başlayan orman yangınları Ören Türkevleri, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri ile Bodrum'un Aşağı Mazı, Yukarı Mazı mahallelerinde devam ediyor. Muğla'daki yangınlarla ilgili son durum bilgileri haberimizde.

MUĞLA MİLAS'DA SON DURUM NEDİR?

Gece boyunca karadan yürütülen söndürme çalışmalarına havadan da müdahale edilirken, Türkiye'nin farklı illerinden gelen arazözler ile itfaiye ekipleri de geniş bir alanın etkilendiği yangında çalışma yürütüyor.

BELEDİYE BAŞKANI SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ

Milas'ta devam eden yangınlarda son duruma ilişkin Twitter hesabından paylaşımlar yapan Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yangının tehdit ettiği bölgeden bir fotoğraf paylaşarak yangının kritik eşiği aşarak siteler tarafına geçtiğini duyurdu.

"SİNİRİMDEN AĞLAYACAĞIM"

Başkan Tokat paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Eyvah! Yangın kritik eşiği aştı ve siteler tarafına geçti. Böyle olacağı belliydi. Sinirimden ağlayacağım."

"BİTTİ DENEN YANGININ GELDİĞİ HALE BAKIN"

Milas Belediye Başkanı Tokat, 1 saat önce yaptığı paylaşımda ise "Çok üzgünüm çok. Bu sabah size müjde vermeyi umduğum, bitti denen yangının geldiği hale bakın. Yazıklar olsun" ifadelerini kullanmıştı.