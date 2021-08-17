Muğla'da orman yangını söndürme çalışmalarına destek veren Azerbaycanlı itfaiyeciler, Trabzon'da coşkuyla karşılandı

Muğla ve ilçelerinde yaklaşık iki hafta etkili olan orman yangınlarının söndürülmesinde görev aldıktan sonra dün ülkelerine uğurlanan Azerbaycanlı ekip, Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde iki ülke bayraklarıyla alkışlandı.

Muğla ve ilçelerinde yaklaşık iki hafta etkili olan orman yangınlarının söndürülmesinde görev aldıktan sonra dün ülkelerine uğurlanan Azerbaycanlı ekip, Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde iki ülke bayraklarıyla alkışlandı.

Azerbaycan'dan 743 kişilik itfaiyeci grubu, yangınların söndürülmesi için özveriyle görev yapmalarının yanı sıra vatandaşların tahliyesine, hayvanların bulundukları alandan çıkarılmasına ve birçok alanda karadaki ekiplere destek verdi.

Görevlerinin sona ermesiyle Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Milli Piyango Kız Öğrenci Yurdu önünden dün ülkelerine uğurlanan itfaiyeciler için Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ve Trabzon Orman Mühendisleri Odasınca Vakfıkebir ilçesinde karşılama töreni düzenlendi.

Törene katılanlar, ekipleri her iki ülke bayrakları ve alkışlar eşliğinde coşkuyla karşıladı.

Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, AA muhabirine, son haftalarda özellikle Akdeniz Bölgesinde orman yangınları çıktığını anımsatarak, bu zor süreçte Azerbaycan'ın yangınlara destek verdiğini söyledi.

Ülkesine geri dönen ekibe desteklerinden dolayı teşekkür etmek için böyle bir organizasyon düzenlediklerini ifade eden Yılmaz, "Kendilerine Trabzon'un simgesi olan Vakfıkebir ekmeği ile çeşitli hediyeler vermek istedik. Ülke olarak bir afet yaşadık. Bizler de Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangınlara her türlü desteği verdik. En kısa zamanda da yanan ormanların yerine yeni tohumlarımızı saçarak, eski yeşil haline getireceğiz." dedi.

"Yangınların söndürülmesinde görev aldığımız için gurur duyuyoruz"

Azerbaycanlı ekibin başında yer alan Albay Nazar Bağışov da Türkiye'deki yangınların söndürülmesi için Azerbaycan'dan Muğla'ya geldiklerini belirtti.

Bağışov, bir helikopter, 97 araç ve çok sayıda ekibin yangınların söndürülmesi için görev yaptığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizlere verilen görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 90 yangın ocağı, Azerbaycan itfaiyesi tarafından söndürüldü. Biz bir millet iki devlet olarak her zaman birbirimizin yanında olmalı ve bunu da bütün dünyaya göstermeliyiz. Yangınların söndürülmesinde görev aldığımız için gurur duyuyoruz, bizleri böyle karşıladığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Yaşasın Türkiye, yaşasın Azerbaycan dostluğu."

Yangınların söndürülmesinde görev alan Azerbaycanlı ekibe yaklaşık 500 Vakfıkebir ekmeği hediye eden Vakfıkebir fırın sahibi Osman Baltürk ise ülkelerinden gelerek, yangınların söndürülmesine destek veren ekibe teşekkür etti.

Konuşurken duygusal anlar yaşayan Baltürk, "Ormanlarımız değil, ciğerlerimiz yandı. Acımızı paylaştılar, bizlere yardımcı oldular. İyi ki geldiler. Bir damla su da olsa bize getirdiler." dedi.

İlçe sakinleri ve çocuklar da Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla karşıladıkları ekiple hatıra fotoğrafı çektirdi. Azerbaycanlı ekibin Türk bayrağı açması, vatandaşlar tarafından alkışla karşılandı.

Törene, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk