Muğla'da hangi termik santraller var? Muğla Milas'daki termik santral nerede? Termik santralde yangın mı çıktı?

Termik santral, ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan güç santralıdır. Ülkemizde birçok şehirde termik santral bulunmaktadır. Muğla'da yer alan termik santral neresidir merak ediliyor. Peki, Muğla'da hangi termik santral var? Cevabı haberimizde...

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, ilçedeki yangınların ilk defa termik santrallerle yüz yüze geldiğini belirterek, durumu korku içerisinde takip ettiklerini söyledi. Peki, Muğla'da hangi termik santral var? Muğla Milas'daki termik santral nerede? Termik santralde yangın mı çıktı?

TERMİK SANTRAL NEDİR?

Termik santral, ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan güç santralıdır. Isıtılan su buhara dönüştürülerek bir elektrik üretecini süren buhar türbinini döndürmekte kullanılır. Türbinden geçen buhar Rankine çevrimi denilen yöntemle bir yüzey yoğunlaştırıcıda yoğunlaştırılırak geri suya dönüştürülür. Termik santralların tasarımları arasındaki en büyük farklılık kullandıkları yakıt tiplerine göredir. Bu tesisler ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmekte kullanıldığından bazı kaynaklarda Enerji Dönüşüm Santralı olarak da geçer. Bazı termik santrallar elektrik üretmenin yanı sıra endüstriyel ve ısıtma amaçlı ısı üretimi, deniz suyunun tuzdan arındırılması gibi amaçlarla da kullanılır. İnsan üretimi CO2 emisyonunun büyük kısmını oluşturan fosil yakıtlı termik santralların çıktılarını azaltma yönünde yoğun çabalar harcanmaktadır.

MUĞLA'DA HANGİ TERMİK SANTRALLER VAR?

Muğla'nın Milas ilçesindeki linyit ile çalışan termik santrali Kemerköy Termik Santrali 'dir.

Termik santral haritadaki yeri:

Buna ek olarak Yeniköy Termik Santrali de Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan bir termik santraldir.

TERMİK SANTRAL YANARSA NE OLUR?

Uzmanlar termik santralde olası bir yangının patlamaya neden olmayacağını ancak santralin kullanılamaz hale geleceğini belirtiyor. Bu da elektrik kesintileri yaşanacağına işaret ediyor. Kömürle çalışıyor olmasının patlama sıkıntısı yaratmayacağı yapılan açıklamalar arasında.

KEMERKÖY TERMİK SANTRALİ HAKKINDA BİLGİLER

Kemerköy Termik Santrali, Muğla ili Milas ilçesinde, linyit ile çalışan termik santral. Muğla'nın en büyük, Türkiye'nin ise 30. elektrik santrali ve 4. linyit santralidir. Santral, 630 MW kurulu gücü ile ortalama yıllık 2.642 GWh elektrik üretir. 210 MW güce sahip üç üniteden oluşur. Her bir ünite; 1 buhar türbini, 1 buhar türbini generatorü, 1 kazan, 1 kondenser, 1 soğutma sistemi ve 1 baca gazı arıtma sistemi içerir. Her bir ünite günde 6.500 ton civarında olmak üzere günde toplam 21.600 ton yerli linyit kullanılmaktadır.

1984-93 yılları arasında 95 milyon ton rezerve sahip Hüsamlar linyit yatağını değerlendirmek üzere inşa edilmiştir. 15 Eylül 1983'te 44. Türkiye Hükûmeti, Polonya merkezli Elektrim firmasınca santralin inşa edilmesi kararını aldı. 1984'te 304 milyon 355 bin dolar dış krediyle yapılması üzerine antlaşma imzalandı. 1993'te 300 metrelik bacası tamamlandı, 1994'te 1. ve 2. üniteler, 1995'te 3. ünite üretime başladı.

Gökova Körfezi'nin kıyısına yapılan santral, kamuoyundan yoğun tepki almış, mahkemeler durdurulmasına karar vermiş, faaliyetine Bakanlar Kurulu Kararı ile devam etmiştir.

Santral, 27 Ağustos 2014'te Yeniköy Termik Santrali ile birlikte 2.671.000.000 (İkimilyaraltıyüzyetmişbirmilyon) Amerikan doları tutarla özelleştirme yoluyla IC İÇTAŞ Enerji – LİMAK Enerji ortaklığı'na devredildi.