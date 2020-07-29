Muğla Büyükşehir ekipleri 24 saat görev başında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muğla Büyükşehir ekipleri 24 saat görev başında

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi Muğlalıların huzurlu ve rahat bir bayram geçirebilmeleri amacıyla çalışmalarını tamamladı.

Muğla Büyükşehir ekipleri 24 saat görev başında
29.07.2020 11:11 | Son Güncelleme: 29.07.2020 11:14

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi Muğlalıların huzurlu ve rahat bir bayram geçirebilmeleri amacıyla çalışmalarını tamamladı. Kurban bayramı hazırlıkları kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 24 saat boyunca görevlerinin başında olacak.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kurban Bayramı süresince vatandaşlara, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan İşletme Onay Belgeli, Güvenilir, Hijyenik Gıda Üretildiği anlamına gelen ISO: 22000 kalite belgeli Marmaris, Menteşe, Milas mezbahaları ile günlük düzenleme ve temizliği yapılan Dalaman, Kavaklıdere, Yatağan, Bodrum mezbahaları ve Datça'da kurban kesim ünitesinde hizmet verecek. Ayrıca kurban kesimi yapılacak mezbahalarda Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı veteriner hekimler tarafından hayvanların sağlık durumları ile ilgili gerekli kontroller düzenli bir şekilde yapılacak.

Büyükbaş hayvan 385 TL, küçükbaş hayvan 100 TL'den kesilecek

İl Kurban Hizmetleri Komisyonunun kararı gereğince bu yıl büyükbaş hayvan kesim ücreti 385 TL, küçükbaş hayvan kesim ücreti 100 TL olarak belirlendi.

Kurban Bayramı süresince veteriner hekimlerin kontrolünde hizmet verecek olan Muğla Büyükşehir Belediyesi kurban satış ve kesim yerlerinde Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirleri açıkladı;

Kurban satış ve kesim yerlerinde Coronavirüs bilgilendirme afişleri, el dezenfektanı standları, sosyal mesafe uyarıları yerleştirecek.

Maske dağıtımı dezenfeksiyon işlemleri yapılacak, tüm girişlerde vücut ısıları ölçülecek, yüksek ateşli vatandaşlarımızın içeri girmelerine izin verilmeyecek ve sağlık kuruluşuna yönlendirilecek

Muğla genelinde hizmet ağını genişleten Büyükşehir Belediyesi, il genelinde verilecek olan toplu taşıma hizmetlerini resmi plakalı (siyah plaka) MUTTAŞ araçları ile Kurban Bayramının 1, 2, 3, ve 4. günlerinde ücretsiz olarak gerçekleştirecek.

Haşereyle mücadelede ilaçlama çalışmaları yapıldı

Büyükşehir Belediyesi hizmetlerden biri olan haşere ile mücadele hizmeti kapsamında vatandaşların kurbanlarını sağlıklı ve temiz ortamda alım satımını sağlamak için çalışmalarını tamamladı. Kurban kesim komisyonu tarafından ilde belirlenen hayvan satış yerleri ve kesim yerlerine kurbanlık hayvanlar gelmeden önce, hayvan alım satımı yapacak vatandaşlara temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortam oluşturmak için ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Kurban öncesi hazırlıklarını tamamlayan ilaçlama ekipleri bayram öncesi ve sonrası tatil günlerinde de vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için nöbetçi ilaçlama ekipleri çalışmalarına ara vermeden devam edecek.

Zabıta bayram için gerekli tedbirleri aldı

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesinde ve bayram süresince gerekli tedbirler alındı. Bu çerçevede halkın sağlığı, huzuru ve güvenliği için 24 saat görev başında olacak olan zabıta ekipleri, Kurban Bayramı'nda da kesintisiz hizmet ile vatandaşın istek ve taleplerine karşılık verecek. Muğla merkez ve ilçelerindeki hallerde ve otogarlarda ilave tedbirler alarak vatandaşların seyahatlerinde gerekli kolaylıkları sağlayacak olan zabıta ekipleri, kurban satış yerleri, hayvan kesim noktaları ve mezbahalarda gerekli denetimleri yapacak.

MUSKİ ve İtfaiye vatandaşların yanında

İtfaiye ekipleri Bayram süresince oluşabilecek trafik kazaları, arama-kurtarma operasyonları ve yangın gibi afetlere karşı görev başında olacak. Türlü afet ve tehlikeye karşı gerekli eğitim ve donanıma sahip olan itfaiye ekipleri, bayram süresince vatandaşın en zor zamanında yanlarında olmayı sürdürecek.

MUSKİ ekipleri de bayram boyunca su ve kanalizasyon hizmetlerinde meydana gelebilecek aksaklıklarda 7/24 görevlerinin başında olacak. Ayrıca MUSKİ Genel Müdürlüğü, Kurban bayramında 2 milyonun üzerinde bir nüfusa ev sahipliği yapacak olan Bodrum ilçesine 7 bin 300 metreküp gün ek içme suyu takviyesi sağladı.

Mezarlıklar ziyaretçilere hazır

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Muğla merkez ve ilçelerde bulunan mezarlıklarda Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların mezarlık ziyaretlerini Kurban Bayramı'na en yakışır şekilde yapabilmelerini sağlamak için mezarlıklarda yabani otların biçilmesi ve ağaçların budanma işlemleri de tamamlandı.

Çağrı Merkezi 7/24 Muğlalıların hizmetinde

7/24 görevi başında olan Çağrı Merkezi çalışanları Kurban Bayramı boyunca da Muğlalıların hizmetinde olacak. Büyükşehir Belediyesi'nden istek ve talepte bulunanlar, tespit edilen olumsuzluklar hakkında şikayette bulunmak isteyenler bayram süresince 444 48 01 numaralı telefonu arayarak istek, talep ve şikayetlerini iletebilecekler. Vatandaştan alınan bildirimler ile ilgili daire başkanlıkları da olumsuzlukların giderilmesi için göreve hazır olacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi Magazin
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi
Mahkeme öncesi kızına 'Geliyorum' diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı 3. Sayfa
Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu 3. Sayfa
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü 3. Sayfa
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Magazin
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 438 liradan işlem görüyor Ekonomi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 438 liradan işlem görüyor
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Derya, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Derya, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak
İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Taciz ettiği kadını önce darbetti, sonra seyir halindeki araçtan attı
Taciz ettiği kadını önce darbetti, sonra seyir halindeki araçtan attı
Ali Koç'un 108 milyon euroluk borcu Türk Lirası'na çevirmesi, Fenerbahçe'nin 110 milyon TL kar yapmasını sağladı
Ali Koç'un 108 milyon euroluk borcu Türk Lirası'na çevirmesi, Fenerbahçe'nin 110 milyon TL kar yapmasını sağladı
Çorap alma bahanesiyle 10 bin liralık telefonu kaşla göz arasında çaldı
Çorap alma bahanesiyle 10 bin liralık telefonu kaşla göz arasında çaldı
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına kaymakamlık soruşturma başlattı
Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına kaymakamlık soruşturma başlattı
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,9'a çıkardı
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,9'a çıkardı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Son Dakika: Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti kapsamında 138 milyon TL'lik ödeme bugün yapılacak
Son Dakika: Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti kapsamında 138 milyon TL'lik ödeme bugün yapılacak
Son Dakika: Sosyal medya yasası Meclis'te kabul edildi
Son Dakika: Sosyal medya yasası Meclis'te kabul edildi
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
Maaşında indirime gitmeyi düşünen Emre Akbaba, 10 numaralı formanın da yeni sahibi olacak
Maaşında indirime gitmeyi düşünen Emre Akbaba, 10 numaralı formanın da yeni sahibi olacak
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Seki Pelin Akil Merve Boluğur Nebahat Çehre
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Burak Yılmaz Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bayram İntihar Beşiktaş Üniversite
Şu an buradasınız: Muğla Büyükşehir ekipleri 24 saat görev başında - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 11:14:34. #1.15#
title