Muğla Büyükşehir Başkanı Gürün, Fethiye'de Sloganlarla Karşılandı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakının adayı Dr. Osman Gürün, CHP Fethiye Belediye Başkan adayı Alim Karaca'nın proje toplantısına katıldı.

Fethiye'de sevgi gösterileri eşliğinde salona giren Gürün'e vatandaşlar ve partililer destek için "Dik dur eğilme, Fethiye seninle" sloganı attı.

Yerel seçime sayılı günler kala büyükşehir ve İlçe belediyelerinin adayları da projelerini açıklamaya devam ediyor. CHP'nin Fethiye Belediye Başkan adayı Alim Karaca, Fethiye Kültür Merkezinde projelerini açıkladı.

Karaca'nın Kültür Merkezinde düzenlenen proje tanıtım toplantısına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, CHP Milletvekili Suat Özcan ve Burak Erbay, CHP Fethiye İlçe Başkanı Ali Özgür Kullukçu, CHP Seydikemer İlçe Başkanı Nalan Topaloğlu Büyükçoban, CHP Seydikemer Belediye Başkan adayı İbrahim Ertürk, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakının adayı Osman Gürün'ün salon girişinde ve içinde salona gelen katılımcılar sevgi gösterilerinde bulundu. "Dik dur eğilme Fethiye seninle" sloganı atarak Başkan Gürün'e destek mesajları veren partililer ve vatandaşlar, program çıkışında da yoğun sevgi gösterilerinde bulundular.

Karaca, "Ben koltuk peşinde değilim"

Toplantıda konuşan CHP Fethiye Belediye Başkan adayı Alim Karaca, 73 ev ziyaretlerinde bulunduklarına dikkat çekerek Karaca, 70 evin farklı partiye oy vermiş vatandaş olduğunu söyledi. Aday gösterildiğinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluna, 31 Mart günü Fethiye'yi alıp daha sonra mazbatayı ona götüreceğine daire söz verdiğini belirten Karaca, "Şimdi sizlere de söz veriyorum 31 Mart akşamını hep beraber Fethiye'de bahar yapacağız. Bu süreç içerisinde çok büyük hedefler koyduk ve bu hedeflere emin adımlarla yürüyoruz. Yüzde yüz bir oyla Fethiye Belediyesini kazanacağız arkadaşlar. Benim bir hedefim var. 81 ilden gelip Fethiye'de yaşayan vatandaşlarımızın siyasi görüşü ne olursa olsun, mezhebi, dini, dili, ırkı ne olursa olsun onlara burada güzel hizmetler yapabilmek onların huzur ve refahını katkı sağlamak istiyorum. Ben asla belediye başkanlığı makamı veya koltuğun peşinde değilim. Ben, bu bölgede yaşayan insanların huzuruna, refahına nasıl katkıda bulunabilirim burada yaşayan binlerce gencimizi nasıl mutlu edebilirim onların sorunlarını nasıl çözebilirim ben bunun peşindeyim" diye konuştu.

Gürün, "Her şeye rağmen buradaki hizmetlerimizi gerçekleştirdik"

Alim Karaca'nın büyükşehir belediyesi daire başkanı gibi çalıştığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakının adayı Dr. Osman Gürün, "Keşke burada yerel yönetimle birlikte yürüyebilsek ve o şekilde 3'lü ayakla olayı götürebilseydik. Sizler takip ettiğiniz. Sürekli yaşanan olaylarda defansla karşılaştık. Her şey söylendi ama benden hiçbir cevap gelmedi. Çünkü biz kavga etmek için gelmedik. Biz barış içinde hizmet etmeye geldik. Her şeye rağmen buradaki hizmetlerimizi gerçekleştirdik. Ölüdeniz Arıtma Tesisi sorunu çözülmüş durumda, yılların Kayaköy yolu çözülmüş durumda, suyla ilgili kısım bitmek üzere, ovacık arıtma ve kanalizasyon tesisi yapılacak" ifadelerini kullandı.

Gürün, "Borç yiğidin kamçısı ama bu kamçı çok acıttı"

Muğla'nın büyükşehir olmasıyla birlikte ilçe belediyelerinin borçlarının Büyükşehir Belediyesine geçtiğini hatırlatan Başkan Gürün, "Bugüne kadar da 307 Milyon TL borç ödedik. Borç yiğidin kamçısı rahmetli Demirel, doğru demiş. Ama kamçı acıttı be arkadaşlar. Yani 307 Milyonu alıp onu başka bir yere başka bir eksiğimizi kapatsaydık. Çünkü alt yapıyla ilgili özellikle Bodrum yarımadasında ve bütün Muğla genelinde çok büyük bir eksiklik var. Fethiye gelecek dönem yapılacak yatırım miktarı 350 Milyon TL. Bütün 10-15 yıl geriyi tutun hiçbir 5 yıllık dönemde belediyenin böyle bir yatırım bütçesi olmamıştır. En büyük bütçedir. Arşivlerinizi karıştırınız bu zamana kadar yapılan en yüksek rakamdır 350 Milyon TL." dedi.

Başkan Gürün, "Her dönem sonunda hesap veririm"

Başkanlık dönemi boyunca yaptıklarının raporunu verdiğini belirten Gürün, şunları söyledi;

"Her dönem hesap verme raporları veririm. 5 yıl önce ne demişim, 5 yıl sonra ne kadarını yapmışım. Söylemediğim halde ilave neler yapmışım bunların hepsini ilave olarak rapor halinde veririm. Hesap vermemiz lazım. Geçen dönem bir tane yapamadığım hizmet var oda Bodrum Katı Atık Tesis alanı. Her türlü iznini aldık 3. Derece sit alan Allah'ın hikmeti ile biranda 1. Derece sit alanı oldu. Türkiye'de en fazla Katı Atık Tesis alanı olan yer Muğla. Bizden sonra 5 Katı Atık Tesis alanı ile Antalya var."

Gürün, "Eren dağı kayak merkezini canlandıracağız"

Projelerini tek tek sıralayan Gürün, Fethiye'nin kış turizmini artırmak için Eren dağını canlandıracaklarını ifade ederek, "Eren dağını yeniden ele alıyoruz. Oradaki her şeyi tekrardan elden geçireceğiz. Eren dağını hayata geçirmeye ve turizm faktörü olarak Fethiye'nin hayatına sokmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA