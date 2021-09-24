Muğla altyapı yatırımlarıyla cazibe merkezi olacak

MUĞLA (Bültenler) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıya; Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Kavaklıdere Kaymakamı Oray Güven, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Ula Belediye Başkan Vekili Bilal Taşkesiği, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Madran, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz, Seydikemer Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Karakuş, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Gülşen Gökçe, Fethiye Belediye Başkan YardımcısıGüzide Özkaya, Dalaman Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ertuğrul, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Köksal, Türk Telekom Bölge Müdürü Semih Elibol, Türk Telekom Temel Şebeke Operasyon Yöneticisi Ufuk Özdemir, Türk Telekom Mobil İletişim Müdürü Ömer Zorlu, Muğla Telekom İl Müdürü Canfer Civelek, Turkcell İletişim İzmir Bölge Müdürü Sems Korkmaz, Turkcell İletişim Muğla Bölge Sorumlusu Serkan Civre, Turkcell İletişim Muğla Tesis Müdürü Özgür Büyükkaraca, Vodafone İletişim Hizmetleri A.Ş. Ege Bölge Operasyon Sorumlusu Hakan İşliyen katıldı.

Toplantıda Türk Telekom tarafından Muğla'nın iletişim ve haber leşme altyapısının güçlendirilmesi konusunda yürütülmesi planlanan projeler hakkında bilgi verildi.

Toplantıda özellikle köy ve kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlara sunulacak haber leşme hizmetlerinde kamu yatırımlarının devam ettirilmesi amacıyla kurulan Evrensel Hizmet Fonu hakkında katılımcılara Telekom İl Müdürü Canfer Civelek tarafından bilgi verildi. Telekom İl Müdürü Canfer Civelek Evrensel Hizmet Fonunun mobil ve sabit erişim operatörlerinin her yıl gelirlerinin belirli bir kısmını aktardığı fon ile ülkemiz coğrafi sınırları içinde herkes tarafından erişilebilir, önceden belirlenmiş kalitede ve herkesin karşılayabileceği makul bir bedel karşılığında asgari standartlarda sunulacak mobil iletişim ve mobil internet hizmeti olduğunu ifade etti.

Türk Telekom Bölge Müdürü Semih Elibol Muğla'da meydana gelen orman yangınları sonrasında zarar gören iletişim hatlarının hızlı bir şekilde yenilendiğini ifade ederek, yangından etkilenen alanlara yatırım programlarında öncelik verildiğini ve turizmle birlikte artan iletişim ihtiyacının karşılanması amacıyla güçlendirme çalışmalarına başlanıldığını belirtti.

Toplantıda ayrıca yangından etkilenen bölgelerde altyapıyı ilgilendiren temel konular hakkında yapılması gereken çalışmalar ile ilgili mahalle muhtarları ile iş birliği içerisinde çalışma yapılacağına değinildi.

Yangından etkilenen ve turizmin yoğun bir şekilde sürdürüldüğü bölgelerde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

Ayrıca Türk Telekom tarafından ülkemiz ve dünya turizminin gözbebeği Bodrum ilçesinde master planı uygulanarak sıfırdan yeni bir altyapı projesinin hayata geçirilmesinin planlandığı ifade edildi.

Toplantıda Muğla Valiliği himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Dalyan Digital Nomads Destination" projesi hakkında proje koordinatörü Öğretmen Ayşe Suna Sözgen tarafından sunum yapıldı.

Projenin detaylarından bahseden Proje Koordinatörü Öğretmen Ayşe Suna Sözgen, iş ve çalışma dünyasında pandemi ile başlayan uzaktan çalışma kavramının trend haline gelmesiyle birlikte "Dijital Nomad" yani "Dijital Göçebelik" adıyla başlayan turizm akımının ilimizde alternatif turizm projesi olarak hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalara başlanıldığına değindi.

Dijital göçebe, İngilizce adıyla "dijital nomad" geçimini sağlamak için mesai saatleri, mekanlar ya da herhangi bir lokasyona bağlı kalmadan mesleklerini yaparken aynı zamanda dünyayı da gezen kişilerin tümü için geçerli bir kavram olduğundan bahseden Proje Koordinatörü Ayşe Suna Sözgen, dijital göçebelerin ortalama yaşam maliyetinin yanında gidecekleri bölgenin internet hızının da tercih sebeplerinden biri olduğu ve bu şekilde seyahat eden kişileri ilimize çekmek amacıyla internet altyapının güçlendirilmesinin önemine değindi.

Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone şirketleri "Dalyan Digital Nomads Destination" projesinin hayata geçirilmesi çalışmalarında gerekli desteği sunacaklarını ve projede yer almak istediklerini ifade etti. Ayrıca Türk Telekom tarafından 2022 yatırım planı için ilk etapta dalyan bölgesinin internet altyapısını geliştirmeye yönelik bütçe oluşturulması kararlaştırıldı.

Karşılıklı soru cevap şeklinde devam eden toplantıda; ilçe kaymakamları ve belediye başkanları tarafından bazı bölgelerde yaşayan erişimin sorunlarının giderilmesi için internet, telefon ve fiber altyapısının güçlendirilmesi ve sorunlarının giderilmesi, telefon direklerinin bakım ve onarımlarının sağlanması, atıl vaziyette olan kabloların bakım ve onarımlarının yapılması, vericilerin güçlendirilmesi gibi sorun ve talepler iletildi.

Vatandaşlarımızın hayatlarınıza dokunmak ve hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yapılan çalışmaların önemine değinen Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla'da Evrensel Hizmet Fonu kriterlerine uyan bölgelerin tespit edilmesi ve bu fon kapsamında kriterlere uyan bölgelerde gerekli altyapı çalışmalarına başlanılması ve yangından etkilenen bölgelere yatırımda öncelik verilmesi konusunda talimatta bulundu.

"Dalyan Digital Nomads Destination" projesine iletişim şirketleri tarafından desteklenmesinin önemine değinen Vali Orhan Tavlı, altyapısı güçlü bir Muğla'nın her alanda cazibe merkezi olacağını ifade etti.

Vali Orhan Tavlı, Muğla'ya yapılan yatırımların önemine vurgu yaparak, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri, yer altı ve yer üstü kaynakları ve güçlü tarımsal üretim potansiyeliyle Muğla'nın ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan özel öneme sahip bir bölge olduğu ifade etti.

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