Müge Anlı Şen kardeşler cinayeti son gelişmeleri! Hatay'da öldürülen Hüseyin Mehmet Şen kardeşlerin katili bulundu mu?

Hatay'da öldürülen Hüseyin Mehmet Şen kardeşlerin katili bulundu mu? sorusunun yanıtı Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicileri tarafından merak edilen konuların arasında yer alıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Müge Anlı Şen kardeşler cinayeti Hatay! Müge Anlı Şen kardeşler cinayeti son gelişmeleri!

ŞEN KARDEŞLER CİNAYETİ

Hatay Merkez'e bağlı evlerinde yaşayan 80 ve 83 yaşlarındaki Metin Şen ve Hüseyin Şen, 2020 yılında ölü olarak bulunuyor. İşkence görerek öldürüldüğü söylenen Hüseyin ve Metin kardeşleri kimin öldürdüğü araştırılmakta.

İki kardeşin evidne korkunç cinayete kurban gitmesinin ardından ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu. 80 ve 83 yaşındaki kardeşlerin cinayetinde suçlanan isimler arasında bakıcılar bulunuyor. Olayın şüphelisi olarak da Şen kardeşlerin bakıcıları Emel Cengiz olarak görülüyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Babası ve amcasının katillerini arayan Ganime Şen, "Amcama daha çok işkence yapmışlar. Kafatasını ayırmışlar, boğazını kesmişler. Babamda ise bu kadar ağır yaralar yoktu" diye konuşurken, Müge Anlı olayı şöyle anlatıyor;

''Evli olan kardeşin eşi hastalık geçiriyor ve yardıma ihtiyaç duyuyor. Evlerinde biri hafta sonu biri hafta içi olmak üzere iki bakıcı bulunuyor. Abileri de onların yanına geliyor ve beraber kalıyorlar. 8 Ekim 2020'de evlerine biri ya da birileri giriyor. Ne yazık ki bu iki beyefendiyi işkence edecek kadar canice darp ediyorlar. Kesici aletlerle, delici aletlerle... Hastanede hayatlarını kaybediyorlar. Evde rahmetlinin eşi ve bakıcısı var. Bakıcı o gece hiçbir şey duymadığını iddia ediyor.'' açıklamasını yaptı.

ŞEN KARDEŞLER CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Şen kardeşler cinayeti henüz çözülmedi ancak araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Şüpheli olarak görülen bakıcı Emel Cengiz hakkında bir ifade de Emel Cengiz'in ayrı yaşadığı eşinden geldi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Emel Cengiz'in eski eşi Mehmet Ali Cengiz şu ifadeleri kullandı. "Emel Cengiz ile bir türlü boşanamadık. Ben 11 aylığına yurt dışına gitmiştim. Geldiğimde doğum yaptı. Çocuğun benden olduğunu sanıyordum. Yıllar sonra benden olmadığı ortaya çıktı. Hastaneye gittiğimde "asla çocuğu olmaz" raporu alınca durum ortaya çıktı. Zaten onunla hiç geçinemiyorduk. Boşanmak istediğimi söyleyince her seferinde kabul edip mahkeme gününde boşanmayacağını söylüyordu. Bana çok çektirdi. Onunla ayrılmamızın sebebi beni aldatması idi. Ayrıca yıllardır benden olduğunu düşündüğüm çocukların babasının başkasına ait olduğunu da söyledi. Emel Cengiz çok tehlikeli kadındır. Ondan her şey beklerim" diye konuştu.

ŞEN KARDEŞLER CİNAYETİNİN KATİLİ BULUNDU MU?

Müge Anlı konuyla ilgili canlı yayında, ''Evli olan kardeşin eşi hastalık geçiriyor ve yardıma ihtiyaç duyuyor. Evlerinde biri hafta sonu biri hafta içi olmak üzere iki bakıcı bulunuyor. Abileri de onların yanına geliyor ve beraber kalıyorlar. 8 Ekim 2020'de evlerine biri ya da birileri giriyor. Ne yazık ki bu iki beyefendiyi işkence edecek kadar canice darp ediyorlar. Kesici aletlerle, delici aletlerle... Hastanede hayatlarını kaybediyorlar. Evde rahmetlinin eşi ve bakıcısı var. Bakıcı o gece hiçbir şey duymadığını iddia ediyor.'' açıklamasını yaptı.

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