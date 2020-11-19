Mucize Doktor ne zaman saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!
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Mucize Doktor ne zaman saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!

19.11.2020 10:20 | Son Güncelleme: 19.11.2020 10:24
Mucize Doktor ne zaman saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!

Mucize Doktor dizisi yayınlandığı ilk günden beri pek çok insanın favori listesine girmiş ve oldukça sevilmiştir. Peki, Mucize Doktor ne zaman saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!

Mucize Doktor, otizimli bir gencin doktor olması ve bu konuda da farklılıklarını kullanrak oldukça başarılı hale gelemsini konu alır. Peki, Mucize Doktor ne zaman saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Babasını hayatından çıkaran Nazlı, aradığı teselliyi Ali'de bulamayınca ikili şimdiye kadar yaşadıkları en büyük ilişki krizinin eşiğine gelirler.

Mucize Doktor ne zaman saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!

Ali, Nazlı için değişmemenin yollarını aramaya başlar ve bu süreçte değer verdiği herkes ve her şey ondan uzaklaşır.

Mucize Doktor ne zaman saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!

Önce öfkeli bir hasta yakını Ali'yi istemez. Sonra Leyla'ya alışmaya çalışan Beliz bebeği 48 saatliğine alıkoyar.

Mucize Doktor ne zaman saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!

Ve Adil, Ali'yi ihmal ederek vakasını kişiselleştiren Ferda'nın üstüne titrer.

Mucize Doktor ne zaman saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!

Gittikçe köşeye sıkışan ve köşeye sıkıştıkça da kendini daha çok zorlayan Ali'ninse aklında tek bir soru vardır:

Mucize Doktor ne zaman saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!

Hayat, Nazlı'nın dediği gibi bir seçim midir?

Mucize Doktor ne zaman saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!

Yoksa bazı şeyleri hayat bizim için mi seçer?

Mucize Doktor ne zaman saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Temize çıkacağını öğrenen Ali yeni bir başlangıç yapmaya hazırdır. Ama İsmet'in gitmediğini öğrenince bütün hevesi kursağında kalır.

Mucize Doktor ne zaman saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!

Bir de üstüne İsmet'in neler çevirdiğini anlayan Demir, Açelya ve Güneş, Ali'yi bu işe bir son vermesi için sıkıştırmaya başlarlar.

Mucize Doktor ne zaman saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!

Diğer taraftan bir hasta ailesinin şüpheli tavırları Ferman'ı ekstrem önlemler almaya iter ve Ferda, Ali'nin yardımıyla Adil'i ameliyatlara döndürmeye uğraşır.

Mucize Doktor ne zaman saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!

Vakalar süratle finallerine tırmanır ve sırlar birbiri ardına ortaya çıkarken herkes aslında tek bir sorunun cevabını aramaktadır:

Mucize Doktor ne zaman saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!

İnsan özünde iyi midir, kötü mü? Yoksa hepimizin içinde ikisinden de biraz var mıdır?

Mucize Doktor ne zaman saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!

MUCİZE DOKTOR GENEL HİKAYESİ NEDİR?

Dizide, taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali'nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıkları anlatılıyor.

Savant sendromlu deha Ali Vefa'nın en büyük hayali doktor olmaktır. Engeline ve karşılaştığı bütün önyargılara rağmen tıp fakültesini bitirmiş, stajını tamamlamış ve geriye sadece ihtisas yapmak kalmıştır. Yaşadığı taşra şehrinden ayrılır ve manevi babası Adil Erinç'in Başhekimi olduğu İstanbul Berhayat Hastanesi'nde Cerrahi Bölüm Asistanı olarak işe başlamak üzere yola çıkar.

Ama havaalanında meydana gelen bir kaza Ali'yi hayatının en önemli toplantısına geç bırakır.

Aynı sıralarda hastane yönetim kurulu toplanmış, Ali'nin işe alınıp alınmayacağını tartışmaktadır. Adil hariç kimse otizmli birinin doktor olabileceğine inanmaz. Ve Ali, saatlerce geç kalarak, korka korka, kendisine acımayla, inançsızlıkla bakan yönetim kurulunun karşısına çıkar…

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MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (20.00)

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