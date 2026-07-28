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4 gün kaldı! İnternetten alışverişte tüm kurallar sil baştan değişiyor

4 gün kaldı! İnternetten alışverişte tüm kurallar sil baştan değişiyor
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İnternetten alışveriş yapan milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesine 4 gün kaldı. 1 Ağustos'tan itibaren sahte indirimlere karşı yeni fiyat kuralları uygulanacak, ürün yorumları daha sıkı denetlenecek, yapay zekâ ile hazırlanan reklamlar açıkça belirtilecek ve influencer paylaşımlarında reklam şeffaflığı zorunlu hale gelecek.

  • 1 Ağustos itibarıyla e-ticarette indirimli satışlarda referans fiyat, indirim öncesi son 10 günün en düşük fiyatı olacak.
  • E-ticaret siteleri, ürün yorumlarının gerçek alışveriş deneyimine dayandığını doğrulamak zorunda olacak.
  • Yapay zekâ ile oluşturulan reklam karakterleri ve ücretli influencer tanıtımları açıkça belirtilmek zorunda.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve tüketicilerin yanıltıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalara karşı daha etkin korunmasını amaçlayan yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesine 4 gün kaldı. 1 Ağustos itibarıyla e-ticaret sektöründe hem satıcıları hem de internetten alışveriş yapan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli değişiklikler hayata geçecek.

SAHTE İNDİRİMLERE YENİ DÜZEN

Yeni dönemde indirimli satış reklamlarında referans alınacak fiyat değişecek. Buna göre bir ürünün indirimli fiyatı duyurulurken, indirimin başladığı tarihten önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. Böylece önce fiyatı yükseltip ardından yüksek indirim yapılmış gibi gösterilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

SAHTE YORUMLARA GEÇİT VERİLMEYECEK

E-ticaret sitelerindeki ürün yorumları ve puanlama sistemleri de yeni kurallara tabi olacak. İşletmeler, yayımlanan değerlendirmelerin gerçek alışveriş deneyimine dayandığını doğrulayan sistemler kurmakla yükümlü olacak. Tüketiciyi yanıltabilecek yorumların öne çıkarılması veya manipüle edilmesi engellenecek.

YAPAY ZEKÂ REKLAMLARI AÇIKÇA BELİRTİLECEK

Yapay zekâ kullanılarak oluşturulan ve gerçek kişiden ayırt edilmesi güç dijital karakterlerin reklamlarda kullanılması halinde bunun tüketiciye açık şekilde bildirilmesi zorunlu olacak. Düzenleme, yapay zekâ destekli reklamların daha şeffaf hale getirilmesini amaçlıyor.

İNFLUENCER PAYLAŞIMLARINA SIKI TAKİP

Sosyal medya içerik üreticileri ve influencer'lar, ücret karşılığında yaptıkları tanıtımlarda bunun reklam olduğunu açık ve anlaşılır şekilde belirtmek zorunda olacak. Reklam niteliği taşıyan içeriklerin gizlenmesine izin verilmeyecek.

AMAÇ TÜKETİCİYİ KORUMAK

Yeni düzenlemelerle dijital reklamlarda şeffaflığın artırılması, yanıltıcı kampanyaların önüne geçilmesi ve e-ticarette daha güvenilir bir alışveriş ortamı oluşturulması hedefleniyor. Kurallar 1 Ağustos itibarıyla uygulanmaya başlanacak

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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