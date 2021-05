MTÜ'den hemşirelik haftası etkinliği

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde hemşirelik haftası dolayısıyla Covid 19 Pandemisinde Hemşirelik konulu e-konferansı yapıldı.

Programa Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin,Malatya İl Sağlık Müdürü Recep Bentli, MTÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, MTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Aktürk, MTÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Kutlusoy, Sağlık Hizmetleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abuzer Gündüz, Palyatif Bakım Hemşireleri Derneği GenelBaşkanı Uzm. Hurişah Akskal, Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Genel Başkanı Hemş. Ebru Kıraner, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nden Prof. Dr. Aynur Türeyen, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayişe Karadağ, Hemşirelik Eğitim Derneği Prof. Dr. Elif Ünsal Avdal ve Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doç. Dr. Gülten Koç'un katılımlarıyla gerçekleşti.

Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut konuşmalarının başında, hemşireliğin sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçası olduğuna değinerek, hemşireliğin, her türlü olumsuzlukta, maddi ve manevi zorlukta ülkemizin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, her türlü özveri ve gayretle mesleğini icra etme çabasında olan çok önemli bir meslek dalı olduğunu belirtti.

"İnsanın Mutluluğu Sadece Kendi Mutluluğu Değildir"

Hemşirelik mesleğinin önemine vurgu yapan, Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Öncelikle, böyle bir mesleği seçme cesareti gösteren tüm hemşirelerimizi en içten duygularımla kutluyorum. Çünkü hemşirelik, özveri isteyen gayret isteyen, meşakkatli, tabi ki bir o kadarda mutluluk verici bir meslektir. İnsanın mutluluğu sadece kendi mutluluğu değildir. Karşısında, gözlerinin içine bakıp yardım isteyen insanlar olacaktır. Onlara yardım etmenin mutluluğu her şeyden güzeldir. Şanlı tarihimizde her dönem sorumluluk almayı görev edinen hemşirelerimiz, günümüzde de bu bilinçle özverili ve mesai kavramı tanımaksızın en iyi şekilde görevlerini yerine getirmektedirler." ifadelerine yer verdi.

"Malatya'mıza, Bölgemize, Ülkemize ve Dünya'ya Hizmet Etme Çabasındayız"

"Sağlık alanında yapılan yatırımlar, yetiştirilen insan gücü ve sunulan hizmetlerin kalitesi çağdaş seviyenin de bir göstergesidir." İfadelerini kullanan Prof. Dr. Karabulut, "Üniversitemiz de kısa sürede bilimin eşliğinde birçok alanda büyük yollar kat etmiştir. Bünyesinde Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile sağlık alanında Malatya'mıza, Bölgemize, Ülkemize ve uluslararası hedeflerimiz ile Dünya'ya hizmet etmek çabası içerisindedir. . Yükseköğretim kurumlarının başarısı eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü programların başarısı ile doğrudan ilişkilidir. Bu noktada eğitimde başarının temelinde program tasarım aşamasındaki başarının olduğunu belirtmek isterim. Toplumsal taleplere kulak veren, bireysel gelişimi teşvik eden, bilimsel bilginin gelişimini ve aktarımını planlandıran, yetkinlik temelli programların eğitim öğretim süreçlerinde başarıya giden anahtar unsurlardır. Malatya Turgut Özal Üniversitesi kuruluşundan bugüne açmış olduğu programların tasarımında konuyu, öğreneni ve sorunu dikkate alan katılımcı bir süreç yönetmiştir." şeklinde konuştu.

"Bu Süreci Doğru Yönetmek Çok Önemliydi"

Covid 19 sürecine hemşirelerin rolüne değinen Rektör Karabulut, "Bu süreci doğru yönetmek çok önemliydi, bizlerde Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanımızın ve Yükseköğretim Kurulu başkanımızın öncülüğünde en az zarar ile bu süreci yönetmek gayreti içerisinde olduk. Üniversitemize kazandırdığımız, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve bu bünyede hemşirelik bölümümüz ile aynı zamanda Korona virüs sürecinde bilime katkı sağladık." İfadelerini kullanarak üniversiteye destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

Prof. Dr. Karabulut, "Covid 19 salgınını yaşadığımız bu tatsız günlerde, hala mutlu ve sağlıklı gelecek hayalleri kurabiliyorsak, bunda hemşirelerimizin büyük gayreti ve özverili çalışmasının etkisi büyüktür. "Önce İnsan" diyerek halkla hizmeti şiar edinmiş, ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, her türlü özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan, değerli Hemşirelerimizin Hemşireler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum." şeklinde sözlerine son verdi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin konuşmalarının başında gerçekleştirilen konferansın büyük öneme sahip olduğunu belirterek, çok kısa sürede ciddi bir ivmelenme ile büyük başarılara imza atıldığını ifade etti.

"İnsanların Sağlıklı Olması Da En Temel İhtiyaçlarından Birisi."

İnsanın yaratılmış en güzel varlık olduğunu ve sağlıklı olması da en temel ihtiyacı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ahmet Tekin, "Bu temel ihtiyacın karşılanmasında sağlık ekibi olarak bir ekip çalışması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bu ekip çalışmasında her sağlık personeli oldukça önemli bir role sahiptir, ancak sağlık hizmetinde dekan hocamızın da söylediği gibi hekimlerin eli ayağı olan, her şeyi olan, sağlık hizmet kalitesini arttırılması ve uluslararası göstergelerin iyileştirilmesi gibi konularda oldukça önemli bir role sahip olan meslek hepimizin bildiği gibi hemşireliktir." ifadelerine yer verdi.

"Hemşirelik İnsanın Var Oluşu ile Birlikte Ortaya Çıkmış Önemli Mesleklerden Birisidir."

Hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişimine değinen Genel Müdür Prof. Dr. Tekin, "İlk çağlarda adına atfedilen hasta ve düşkünlere yardım rolü ile başlayan hemşirelik orta çağ Avrupası'nda dini kuruluşların bünyesinde yürütülmüştü. Bu dönemde hemşirelerin çoğu aynı zamanda din görevlisi olarak da mesleklerini icra ettiği için hemşirelik mesleği de kutsal olarak nitelendirilmiştir.

Ayrıca hemşirelik; insan sevgisi, özveri, sabır ve hoşgörü kavramlarını içinde barındıran çok yönlü bir meslek olduğundan hemşire kelimesi hepimizin bildiği gibi toplumda da kız kardeş anlamında yaygın olarak kullanılmaktadır ve samimiyeti ifade etmektedir. Günümüzde ise sağlık problemleri olan insanların herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmalarından ayrılmalarına kadar olan yatışından çıkışına, yatış sırasındaki almış olduğu tedavi sürecinde bire bir yanında olan herkes için sağlık ilkesini benimseyen, sağlık bakım hizmeti sunmakta ekibin en etkin ve en uzun süreli hastalarla temas eden sağlık mesleğidir." şeklinde konuştu.

"Ülkemizde Sağlık Hizmeti Sunumu, Yaklaşık Bir Milyon İki Yüz Bin Kişilik Koca Bir Aile ile Sürdürülmektedir. "

Bu ailemizin yaklaşık olarak 230 binini görevini fedakarlıkla yapan hemşirelerimiz oluşturmaktadır.

Hepimizin bildiği üzere Mart 2020 yılından itibaren maalesef tüm dünyayı etkisi altına alan Covid Pandemisi ile karşılaştık. Olduça zorlayıcı bir süreç oldu ve bu zorlu süreç halen devam etmektedir.

Bu süreçte hemşirelerimizin tarih boyunca yaşanan savaşlarda, afetlerde ve salgınlarda olduğu gibi yaşadıkları tüm güçlüklere rağmen hiçbir şekilde ödün vermeden özverili bir şekilde sağlık bakım hizmetlerini sunduklarının farkındayız.Her türlü fedakarlıklarını, ailelerinden uzak kalmalarını, çocuklarından uzak kalmalarını, büyük güçlüklerle mesleklerini icra ettiklerini tüm kamuoyu görmektedir." Şeklinde konuşan Prof. Dr. Tekin, her türlü yaşanan olumsuzluklara, zorluklara rağmen ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin mesleklerini icra etmeye çalışan değerli meslektaşlarım, tüm hemşirelerimiz 12 Mayıs hemşireler haftanızı kutluyorum." ifadeleri ile sözlerine son verdi.

Programda konuşma yapan Malatya İl Sağlık Müdürü Recep Bentli, "Bu zorlu pandemi sürecinde muazzam bir performans gösteren tüm sağlıkçılarımız özellikle kutluyorum. Ülkemizde birçok sağlıkçımızı, hemşiremizi kaybettik, onlara rahmet yakınlarına sabır diliyorum." İfadelerini kullandı ve pandemi sürecinde hemşirelerin rolüne değinerek, "Her ne kadar biz pandemi sürecinde birçok Avrupa ülkesinden çok daha iyi olsak da bir takım durumlar için düşündüğümüzde hazırlıksız yakalandığımızı da görmüş olduk.Pandemi gibi bu kriz anlarının müfredatlara daha geniş eklenmesi gerektiğini görmüş olduk." şeklinde konuştu.

"Staj Sorunlarının Bir Komisyon Kurularak Çözülmesi Gerektiğini Düşünüyorum."

İl Sağlık Müdürü Bentli, "Hemşirelik öğrencilerimizin çok ciddi bir staj sorunu var hem ilimizde hem de duyduğumuz kadarı ile ülkemizde. Bu staj sorunlarının bir komisyon kurularak çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ahbap çavuş ilişkileri ile, şu kişiyi kabul edelim bu kişiyi etmeyelim şeklinde değil de bu konuda bir algoritmanın, bir sistemin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hemşirelik haftası hem öğrencilerimize hem hemşirelerimize hem de tüm sağlık çalışanlarımıza kutlu olsun diyorum, terkar sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

"Hemşire Bizim En Büyük Yardımcımız, Mesleki Konuda Dert Ortağımız, Sırdaşımızdır."

Sağlık Hizmetleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abuzer Gündüz, "Biz hekimler için hemşirelik nedir? Diye sorulduğunda buna cevap olarak; Hemşire biz hekimlerin elidir-gözdür. Hemşire bizim en büyük yardımcımız, mesleki konuda dert ortağımız, sırdaşımızdır. Hemşire hayat kurtarmak için çalışan hekime tüm içtenliği ile yardım etmek için yüreği pır pır atan kişidir. Onların elleri dert görmesin ve hep biz hekimlerin yanında olsun. Hemşirelerin yüreği merhamet ve sevgi doludur. Lütfen bu sevginizi hastalarınıza hissettirin. Hemşirelik mesleği onurlu, şerefli ve Allah rızasının çok kazanıldığı bir meslektir." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler