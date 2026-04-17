Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye ''Rize çayı'' göndermesi

Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye ''Rize çayı'' göndermesi Haber Videosunu İzle
Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye ''Rize çayı'' göndermesi
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 90+8. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, liderlik fırsatını tepti. Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, maç sonunda Rizespor formasını giydiği ve çay içtiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Brezilyalı eski futbolcu videoda, "Çay çok güzel, çayı çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında şampiyonluk yarışı nefes kesen bir viraja girerken, Fenerbahçe sahasında beklemediği bir kayıp yaşadı. 

FENERBAHÇE PUAN KAYBETTİ, MELO HAREKETE GEÇTİ 

Çaykur Rizespor karşısında maçı önde götüren sarı-lacivertliler, 90+8. dakikada kalesinde gördüğü golle sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Liderlik koltuğuna oturma fırsatını son saniyede kaçıran Fenerbahçe'de hüzün hakimken, eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo'nun sosyal medyada paylaştığı video gündeme bomba gibi düştü. 

''ÇAY ÇOK GÜZEL, ÇAYI SEVİYORUM''

Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden biri olan ve sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi Felipe Melo, maçın bitiş düdüğünün ardından ezeli rakibine imalı bir göndermede bulundu. Brezilyalı yıldız, üzerinde Çaykur Rizespor formasıyla kamera karşısına geçtiği bir video paylaştı. Videoda elinde ince belli bardakla çay içtiği görülen Melo, neşeli tavırlarıyla dikkat çekerken, "Çay çok güzel, çayı çok seviyorum.'' sözlerini sarf etti.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Eski futbolcu Felipe Melo'nun bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve etkileşim aldı. 

Cemre Yıldız
