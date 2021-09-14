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Motosikletteki yılanı eliyle yakaladı ?

Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Haberler | Güncel
Motosikletteki yılanı eliyle yakaladı ?

HATAY'ın İskenderun ilçesinde motosikletin oturma kısmında görülen yılan, şaşkınlık yarattı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde motosikletin oturma kısmında görülen yılan, şaşkınlık yarattı. Bir kişi, yılanı eliyle başından yakalayıp araçtan attı.

İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde cami çıkışında park ettiği motosikletin oturma kısmının altındaki hareketi fark eden sürücü, bir yılanla karşılaştı. Yılanı görenler şaşkınlık yaşarken, bir kişi yaklaşık bir metre uzunluğundaki yılanı başından yakalayarak araçtan attı. Vatandaşlar ise yılanı doğaya bırakmak üzere bir poşete koyup, bölgeden uzaklaştırdı.


Motosikletteki yılanı eliyle yakaladı ?

Motosikletteki yılanı eliyle yakaladı ?

Motosikletteki yılanı eliyle yakaladı ?

Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Son Dakika Haberleri
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Haber: Motosikletteki yılanı eliyle yakaladı ? - Haberler
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