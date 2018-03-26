Gölbaşı Belediyesi, kuruluşunun 53. yıldönümü düzenlediği programla kutladı.

Gölbaşı Belediyesi, kuruluşunun 53. Yıldönümü Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde programla kutladı. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'ın ev sahipliği yaptığı kutlama gecesine Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Eski Belediye Başkanları; Erdal Eren, Mümtaz Sarıtaş, Dr. Cevdet Kara, Nasır Haşlak katıldı. Etkinliğe ayrıca; Gölbaşı AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, Gölbaşı Belediyesinin eski ve yeni üyeleri, Başkan yardımcıları, Belediye birim müdürleri, siyasi parti temsilcileri bürokratlar, muhtarlar ve bir çok davetli katıldı.

TSK'nin Afrinde terör odaklarına yönelik düzenleği Zeytin dalı harekatı nedeniyle marşlar ve ilahiler okunan etkinlikte, Ankara Kulübü Seymen alayı davetliler tarafından büyük alkış aldı.

"Ankara'nın başkenti Gölbaşı'dır"

Gölbaşı Belediyesi'nin 53. yıldönümü etkinliğinde konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Örencik mahallesinde bir han ile başlayan ve zaman içerisinde Türkiye'nin en çok gelişen ilçesi olmuştur. Her zaman ifade ediyorum Türkiye'nin başkenti Ankara, Ankara'nın başkenti Gölbaşı'dır" dedi.

Mogan Gölü eski berraklığına kavuşacak

Duruay, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Mogan Gölü'nün temizlenmesi, Konya Yolunun alta alınması ve Gölbaşı'na layık bir kent meydanı yapmak en büyük idealimizdi. Çok şükür önce Cenab-ı Allah'ın yardımı, sonra Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin desteği ile bütün sözlerimizi tuttuk.

Gölbaşının yıllardır kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Önce 25 yıldır temizlenmeyi bekleyen üzerine sempozyumlar yapılan ancak bir netice alınamayan Gölbaşımızın incisi Mogan Gölü'nün temizlenmesi için düğmeye bastık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleştirme Bakanlığımızın desteği ile dünyanın en büyük 'iç su temizleme projesi'nden bir tanesine imza attık. 63 milyon gibi devasa bütçe ayrılan projeyle, an itibariyle Gölümüzün yüzde kırkını temizledik.

'Gölbaşı'nın iki yakası bir araya gelecek'

Duruay, 15 Nisan'da başlayacak olan Gölbaşılıları sevindiren'Konya Yolunun Alta alınmasına' ilişkin ise şunları söyledi: "Malumunuz Konya Yolu'nun alta alınmasıyla ilgili hepimizi sevindiren müjdeli haberi bizzat Başbakanımız Binali Yıldırım verdi. Gölbaşını iki parçaya bölen, şehir içerisinde üzücü trafik kazalarına neden olan 'Konya Yolunun Alta Alınması' bizim söz verdiğimiz, üzerinde önemle durduğumuz bir diğer projeydi. Çok şükür hükümetimizde bu projeyi sahiplenerek her türlü maddi ve manevi desteği verdi. Biz de belediye olarak 700 bin TL ütçe ayırarak zemin etüd çalışmasını üstlendik.Konya Yolunun alta alınmasıyla artık Gölbaşımız iki yakası bir araya gelecektir. Gölbaşı'nda yaşanan üzücü kazalar en aza inecek hemde, şehrimiz daha estetik bir görünüme kavuşacaktır.

15 Nisan'da başlayacak 'proje öncesi hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Proje öncesinde, proje güzergahında olan ağaçlardan birinin dahi zarar görmemesi için Orman ve Su işleri Bakanlığımızdan ağaçların deplase edilmesi (yer değiştirmesi) için gerekli izinleri aldık, çalışmalarını başlattık. Çevre duyarlılığı ile hareket ederek, mevsiminde budadığımız ağaçları belediyemiz sınırları içerisindeki ağaçlandırma alanlarına taşıyoruz".

"Gıpta ile bakılacak kent meydanı inşa ediyoruz"

Kadim şehirler meydanları ile anılır. Kentler bir şehrin meydanı şehrin ruhunu, estetiğini yansıtır. Görevi devralmadan önce verdiğimiz bir sözde Gölbaşına layık bir Kent Meydanı yapmaktı. Bu projeye ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığımızla imzaladığımız protokolle ilk somut adımı da attık.Kent meydanı ve eğitim kampüsü projesi kapsamında yaklaşık 26200 m alanda yer alan Dr. Şerafettin Tombuloğlu Lisesi ve yanında yer alan eski okul yapıları yıkılıp, Bahçelievler Mahallesinde daha modern bir eğitim kampüsü oluşturulacağız. 'Kent Meydanı' projesiyle Gölbaşımıza nefes aldıracağız. Kent Meydanı projesinin içerisinde kütüphaneler, sevgi çeşmesi, saat kulesi, kafetaryalar, dinlenme ve eğlence alanları, anfi tiyatro, kapalı otopark ve spor alanı inşa ederek Gölbaşı'nın çehresini değiştireceğiz. Kent meydanı projesi ile Gölbaşı'nın çehresini değiştiriyoruz. İnşallah Konya yolunun yer altına alınması ile oluşturulacak yeşil alan, eski belediye meydanı, Atatürk Sahil Parkı ve okullar bölgesini kapsayan toplam 152.000 m alanda gıpta ile bakılacak yeşil alan ve kent meydanı oluşturacağız" dedi.

"Şehir Parkı'nı halkımıza armağan edeceğiz"

Gölbaşı'nda Mogan Gölü'nün temizliği, Konya Yolu'nun Alta Alınması ve Kent Meydanı inşası gibi mega projeleri Gölbaşı'ndaki sosyal ve külterel tesislerle taçlarıdıklarını ifade eden Duruay, Şehir Parkı'nın bu alanda Gölbaşı'nın çok önemli bir açığını tamamlayacağını ifade etti.

Gölbaşı'da Eymir, Seğmenler ve Şafak Mahallelerinin birleşim noktasında 117 bin metrekare gibi dev bir alana kurulan Şehir Parkı, Yemyeşil doğasıyla 7'den 77'ye herkese hitap ediyor.

Şehir Parkı içerisindeki macera parkı, köprülü ada, kamp ve oyun alanları, pentatlon alanıyla ağaç oyun evleriyle çocuk ve genç ziyaretçilerini bekliyor.Park içerisinde kurulacak olan Eymir ve Mogan Gölleri'ni panoramik olarak gören 42 metrelik dönme dolap sadece Gölbaşılıların değil bütün Ankaralılar için görsel şölen imkanı sunuyor.

Başkentin en çevreci parkı olan 'Şehir Parkı' park içerisinde kurulan 1536 adet güneş paneliyle, kendi enerjisini kendi üretecek. Şehir parkı bu yönüyle Türkiye de bir ilk.

Mevlana spor merkezi inşaatı hızla ilerliyor

Genç nesillerin zamanlarını daha iyi değerlendirmesi ve spor faaliyetlerini kolay yapabilmeleri amacıyla Gölbaşı Belediyesi'nin yapımını başlattığı Mevlana Spor Merkezi inşaatı hızla ilerliyor.

Mahallelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yatırım yapmayı amaçlayan Gölbaşı Belediyesi, Mevlana Spor Merkezi ile de Bahçelievler Mahallesi ve yakın mahallelerine hizmet vermeyi amaçlıyor.

Özgün bir mimari yapıya sahip olan ve iki kattan oluşan spor merkezi içerisinde, yüzme havuzu, spor salonu, sauna, Türk hamamı ile çocuk oyun ve bakım birimleri bulunuyor.

2018 yılı içerisinde hizmete açılmasını planlanan Mevlana Spor Merkezi inşaatı tamamlanma aşamasında.

Seğmenler mahallesi pazar yeri

Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezinin hemen yanına yapılan Seğmenler Pazar yeri vatandaşlar hem rahat alışveriş yapabilecekler hemde, 200 araçlık kapalı otoparkı sayesinde otopark sıkıntısı yaşamayacak. Seğmenler Pazar Yeri'nin alt katında yer alacak olan kapalı otopark, aynı zamanda Gölbaşı trafiğini rahatlatacak. Seğmenler Kapalı Pazar yeri yaklaşık 4078 metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Pazarcı esnafının ve vatandaşların tüm ihtiyaçları düşünülerek projelendirilen Seğmenler Kapalı Pazar yeri, bölge halkının pazar ihtiyacını daha hijyenik bir ortamda karşılamasına olanak sunuyor.

'Kadınlara yönelik spor tesisimiz Ankara'da bir ilk'

Konuşmasında Gölbaşı Belediyesi'nin kadınlara yönelik çalışmalarına da dikkat çeken Duruay, "Belediyemiz olarak Kadınlarımızın sosyalleşmesi ve hoş vakit geçerbilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Kadınlarımızın hayat şartlarını daha da iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.2018 yılı içerisinde hizmete açacağımız ve Mevlana Spor Merkezi'ni sadece kadınlara tahsis edeceğiz. ve bu alanda bir ilke imza atıyoruz.Ayrıca Zübeyde Hanım Sosyal tesisinde hanımlara yönelik hanımlar lokali yapıyoruz.Böylece Gölbaşı'nda bu konuda önemli bir açığı dolduruyoruz".

Başkanlara anlamlı hediye

53. Yıl dönümü programı sonunda Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay eski başkanlara "zırhlı yeniçeri minyatürü" hediye etti. Başkan Duruay hediyeyi taktim ederken "Meclis olağan üstü kararıyla eski belediye başkanlarımızın adını yaşatmak için ilçemizdeki parklara isimlerini verdik. Kendilerine Gölbaşına yaptıkları hizmetlerden dolayı minnettarız. Kendilerine asıl hediyemiz budur" dedi. - ANKARA