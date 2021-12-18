GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te geçtiğimiz yıl korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Eğitim-Bir-Sen Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin, ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı. Anma programına Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da katıldı.

Gaziantep'te geçtiğimiz yıl korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eğitim-Bir-Sen Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin, ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı. Mithat Sevin'in Asri Mezarlık içerisinde bulunan aile kabristanından bulunan mezarı başında yapılan anma programına ailesi, yakınları, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Gaziantep İl Başkanı Ahmet Gök, mesai arkadaşları, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen üyeleri ile sevenleri katıldı.

Anma programı Yasin-i Şerif ve hatim duası okunmasının ardından son buldu. - GAZİANTEP