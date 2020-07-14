Mini bypass yöntemiyle hastasının 6 damarına bypass yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mini bypass yöntemiyle hastasının 6 damarına bypass yaptı

Mini bypass yöntemiyle hastasının 6 damarına bypass yaptı Göğüs kafesini açmadan mini bypass ameliyatı Prof. Dr. Barış Çaynak, "9 ay önce hastamızın 6 damarına birden mini bypass yaptık.

14.07.2020 20:51 | Son Güncelleme: 14.07.2020 20:57

Mini bypass yöntemiyle hastasının 6 damarına bypass yaptı

Göğüs kafesini açmadan mini bypass ameliyatı

İSTANBUL - Prof. Dr. Barış Çaynak, "9 ay önce hastamızın 6 damarına birden mini bypass yaptık. Göğüs kemiğini açmadan ve bacakta kesi olmadan yaptığımız yöntem ile hastamız ameliyat sonrası çok hızlı iyileşme seyri gösterdi" dedi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, bypass yöntemlerimden biri olan mini bypass ile hastaların göğüs kafesini açmadan yaptıkları ameliyat hakkında bilgiler verdi. Bu yöntem ile bütün damarlara bypass yapabildiklerini aktaran Prof. Dr. Çaynak, 52 yaşındaki hastası Aziz Ceylan'ın 6 damarına bu yöntemi uyguladıklarını söyledi. Aynı yöntemi koşa süre önce 50 yaşındaki Hasan Şahin'e de uygulayarak 3 damarını açtıklarını söyledi. Bu yöntem ile hastaların 7 ya da 10 günlük sürede sosyal hayatına döndüklerini söyleyen Prof. Dr. Çaylak, bütün hastalarda bu yöntemi kullanabildiklerini kaydetti.

Ayrıca mini bypass ameliyatıyla 6 damarı açılan Aziz Ceylan ve 3 damarı açılan Hasan Şahin yaşadıkları süreci anlattı.

"Hasta, 1 haftada ya da 10'uncu günde işbaşı yapabilecek konumda olabiliyor"

Yaptıkları yönteme değinen Prof. Dr. Barış Çaynak, "Bypass, kalp damarları ciddi tıkalı hastalarda uzun dönemde başarılı sonuçlarını kanıtlamış bir cerrahi yöntem. Bypass ameliyatının uzun dönemde çok iyi sonuçları olmasına rağmen erken döneme komplikasyonları ve hastaya getirdiği yüklerden dolayı hastalar tarafından sakınılan bir cerrahi. Özellikle şeker hastaları, KOAH hastaları, göğüs kemiğinin iyileşmesi zor olan şişman ve ileri yaştaki hastalar ve bacaklarında ileri derecede şişmanlık olan kişiler, bypass ameliyatı ile ilgili sorunlar çıkarmak için aday oluyorlar. Mini bypass ameliyatında ise göğüs kemiğini hiç açmıyoruz. Sadece sol göğüs duvarından 4-5 santim kesiyle bu ameliyatı yapıyoruz. Bacakta hiçbir şekilde bir kesi olmaksızın, damar endoskopik yöntem ile hazırlanıyor. Kesiler gittikçe azaldığı için enfeksiyon riski, yara iyileşmesinin hızı, ameliyat sonrası akciğerlerin çabuk normale dönmesi, yoğun bakım süresi ve hastanede kalım süresinin kısalığı çok önemli. Genelde hastalar 4'üncü günde taburcu oluyor. 1 haftada ya da 10'uncu günde işbaşı yapabilecek konumda olabiliyorlar" dedi.

"Bütün hastalarda mini bypass yönetimini kullanabiliyoruz"

Prof. Dr. Çaynak, sözlerine şöyle devam etti: "Ameliyat sonrası sporlarını, işlerini, sosyal hayatını aksatmadan hayatlarına sadece 1 hafta ara vererek uzun dönemli tedaviye kavuşmuş oluyorlar. Bu yönetimin bypass ameliyatına bir alternatif diyemeyiz çünkü bu bypass ameliyatının kendisidir. Sadece alternatif bir yaklaşım yöntemidir. Bu ameliyatta sadece göğüs kemiği açılmıyor, bacakta bir kesi olmuyor ama bir bypass ameliyatında hangi damara, kaç damara, nasıl bypass yapmamız gerekiyorsa bu yöntem ile yapabiliyoruz. Bu yöntemi uzun yıllardır tek damar için kullanıyorduk. Son 2 yıldır bütün bypas hastalarında mini bypass yönetimini kullanabiliyoruz. Bu alternatif yöntemin hastalara ameliyat sonrası dönemde çok faydalı olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

"9 ay önce hastamızın 6 damarına birden bypass yaptık"

Ameliyatını gerçekleştirdiği 2 hastası hakkında bilgi veren Prof. Dr. Çaynak, "hastamız ameliyatının 4'üncü günü taburcu oldu ve 9'uncu gününde kontrole geldi. 3 damarına bypass yapıldı. Bu kontrolüne arabasını kullanarak gelmiş ve hastane çakışından hemen sonrası dışarıda yürüyüşlerine başlamış. Bu kontrol sonrası işine başlayacak.

Diğer hastamın ise 9 ay önce ameliyatını gerçekleştirdim. Onun özelliği; şeker hastalarında kalp damarlarında çok yaygın tıkanıklıklar oluyor. Kalbi besleyen 3 ana damar sistemi var ama bunların yan damarlarına ya da bir damarın birden fazla yerine bypass yapmamız gerekebiliyor. 9 ay önce bu hastamızın 6 damarına birden bypass yaptık. Göğüs kemiğini açmadan ve bacakta kesi olmadan yaptığımız yöntem sonrası çok hızlı iyileşme seyri gösterdi. Kaç damara, nereye bypass yapılmasına bakmaksızın bütün bypas emeliyatları mini bypass yöntemi ile gerçekleştirilebiliyor" diye konuştu.

"Yaz mevsimi pandemi ile birleştiği için kalp ve damar hastaları için riskli hale geliyor"

Kalp ve damar hastalarına uyarılarda bulunan Prof. Dr. Çaynak, "Yaz mevsimi pandemi ile birleştiği için kalp ve damar hastaları için riskli hale geliyor. Pandemide çok uzun süre hareketsiz kalındığı için bu dönem sonunda harcanacak ağır eforlar, bu hastalarda ani kalp krizine yol açabilir. Eğer spora başlanılacaksa yavaş yavaş yapmakta fayda var. Yaz aylarında bol sıvı tüketmek ve tansiyon hastalarının ilaçlarını ihmal etmemesi gerekir. Bunun yanında beslenmeye dikkat etmek çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Herşey eskisi gibi normale döndü"

6 damarından mini bypass ameliyatı olan Aziz Ceylan, "Yaklaşık 9 ay önce kalp anjiyosu yapıldı. Kalp damarlarımın yaygın olarak kapalı olduğu belirtildi. Göğüs kafesimi açtırmadan mini bypass ameliyatı olmak istedim. Barış hocam ile tanıştım. İyi bir ameliyat geçirdim ve şu anda kendimi iyi hissediyorum. Gerektiği gibi işimi gücümü ve sporumu yapıyorum. Mini bypass yöntemi ile 6 damarım değiştirildi. Barış hocama minnettarım, her şey eskisi gibi normale döndü. Şu anda hiçbir sıkıntım yok. Ameliyat sonrası h1 gün yoğun bakımda ve 3 gün hastanede kaldım. 4 gün sonra taburcu oldum. Aracımı da kendim kullanarak hastaneden ayrıldım, şu ana kadar hiçbir sıkıntım olmadı" dedi.

Bir diğer hasta Hasan Şahin ise durumunu şöyle anlattı: "Ameliyat olmadan önce göğsümde ağırlar vardı. Ağırlar nedeniyle hastaneye gittim. Anjiyo yaptılar, 3 damarımın tıkalı olduğu ortaya çıktı. Daha sonra Barış hocamla tanıştık. Mini bypass ameliyatını öğrendik. Bu ameliyatı tercih etmemin sebebi ise göğüs kafesimin açılmamasıdır. Ameliyat sonrası 9'uncu günüm. Bugüne kadar bayağı bir ilerleme kaydettim. Kollarımı rahat bir şekilde kaldırabiliyorum, yan şekilde yatabiliyorum ve araba kullanabiliyorum. Kontrole arabamla geldim, otoparka bırakıp rahat rahat yürüyerek muayenehaneye geldim. Ameliyat sonrası 1 gün yoğun bakımda kaldım, 4'üncü günde taburcu oldum".

Mini bypass yöntemiyle hastasının 6 damarına bypass yaptı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor Ekonomi
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma...
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle...
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi Güncel
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı Dünya
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 3. Sayfa
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti Yaşam
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek
Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Süper Lig'de 33. hafta programında değişiklik yapıldı
Süper Lig'de 33. hafta programında değişiklik yapıldı
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Celal Adan Fatih Sultan Halife Hafter Erol Katırcıoğlu
Magazin Ezgi Mola Cansu Tosun Ebru Gündeş Serdar Ortaç
Spor Adem Büyük Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Sel Rize İzmir Ayasofya
Şu an buradasınız: Mini bypass yöntemiyle hastasının 6 damarına bypass yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 20:57:56. #1.14#
title