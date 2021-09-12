Pfizer'den aylar sonra gelen itiraf! Meğer Uğur Şahin'in ilk aşı teklifini reddetmişler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pfizer'den aylar sonra gelen itiraf! Meğer Uğur Şahin'in ilk aşı teklifini reddetmişler

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel
Pfizer'den aylar sonra gelen itiraf! Meğer Uğur Şahin'in ilk aşı teklifini reddetmişler

Alman firması BioNTech ile birlikte aşı geliştiren ABD'li Pfizer şirketinin baş bilim sorumlusu Phil Dormitzer'dan çarpıcı bir itiraf geldi. Dormitzer, Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin aşı geliştirme teklifini ilk olarak olumsuz karşıladıklarını açıkladı. Yetkili bu kararı için "Varsayımım, koronavirüsün Sars ve Mers salgınları gibi kontrol altına alınacağıydı" itirafında bulundu.

2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs salgını, hala etkisini sürdürüyor. Üretilen aşılarla birlikte vaka ve vefat sayıları daha aza indirildi, uzmanların araştırmalarına göre bu şekilde salgının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Koronaya karşı geliştirilen en etkili aşılardan biri de Alman-ABD ortaklığında geliştirilen BioNTech/ Pfizer aşısı oldu. BioNTech şirketinin kuruları Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci sık sık yaptığı açıklamalarla gündemde yer alırken, Pfizer kanadından dikkat çeken bir açıklama geldi.

AŞI GELİŞTİRME TEKLİFİNİ REDDETMİŞLER

Pfizer'in viral aşılar için başkan yardımcısı ve baş bilim sorumlusu Dr Phil Dormitzer BioNTech'in kurucuları Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci ile aralarında geçen görüşmeyi ilk defa kamuoyu ile paylaştı. İngiliz The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre Pfizer, yöneticileri virüsün hızla kontrol altına alınacağını düşündüğü için başlangıçta bir koronavirüs aşısı geliştirme teklifini geri çevirmiş.

"BU İŞ YÜRÜMEYECEK"

Ocak 2020'de yani virüsün yavaş yavaş dünyaya yayıldığı dönemde mRNA teknoloji ile bir aşı geliştirme fikrini ortaya atan Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'ye Pfizer yetkilileri tarafından "Arkadaşlar bu iş yürümeyecek" cevabı verildiği ortaya çıktı.

"KONTROL ALTINA ALINABİLİR SANDIK"

Aynı habere göre mRNA teknolojisi, o zamanlar Dr. Phil Dormitzer tarafından da fazla deneysel olarak değerlendirildi. Dormitzer, bu kararı için "Varsayımım, koronavirüsün Sars ve Mers salgınları gibi kontrol altına alınacağıydı" itirafında bulundu.

Söz konusu olumsuz cevap BionNTech'i mRNA tabanlı bir Kovid aşısı geliştirmeye karar vermesinden birkaç gün sonra geldi. Ancak Türeci ve Şahin ilk denemelerinin olumsuz yanıt almasına rağmen bu projeyi savundu. Türeci ve Şahin'in bu ısrarı milyonlarca insanın hayatını kurtardı. Zira araştırmalar Kovid-19 aşısı olmayanların hastalanma riskinin 4,5, ölüm riskinin ise tam 11 kat yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
NÜFUSA ORANLA EN FAZLA VAKA GÖRÜLEN RİZE'DE BULAŞLAR 'AİLE İÇİ'

NÜFUSA ORANLA EN FAZLA VAKA GÖRÜLEN RİZE'DE BULAŞLAR 'AİLE İÇİ'

 Miting düzenleyen aşı karşıtları İstiklal Marşı'nı yanlış okudu, ortaya ilginç görüntüler çıktı

Miting düzenleyen aşı karşıtları İstiklal Marşı'nı yanlış okudu, ortaya ilginç görüntüler çıktı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Ersin Tatar İbrahim Altay Yevgeniy Ziniçev
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy Vildan Atasever
Spor Diego Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Şenol Güneş Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Pfizer'den aylar sonra gelen itiraf! Meğer Uğur Şahin'in ilk aşı teklifini reddetmişler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 11:46:05. #1.17#