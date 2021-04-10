Milli sporculara yabancı dil desteği

- Milli sporculara yabancı dil desteği Türk Eğitim Derneği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde gençlerin Türkiye'yi ve kendilerini yurtdışında temsil etmelerini kolaylaştıracak yabancı dil seviyesine ulaşmalarını sağlaması amacıyla proje hayata geçiriliyor.

- Milli sporculara yabancı dil desteği

ANKARA - Türk Eğitim Derneği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde gençlerin Türkiye'yi ve kendilerini yurtdışında temsil etmelerini kolaylaştıracak yabancı dil seviyesine ulaşmalarını sağlaması amacıyla proje hayata geçiriliyor.

9. Sınıfta okuyan farklı branşlardaki 72 sporcu ile başlayacak olan projenin, Türkiye genelindeki farklı yaş gruplarına yayılması hedefleniyor. Nisan ayı içinde İngilizce dil seviyeleri belirlenecek olan sporcular çevrim içi eğitimlerine de çok geçmeden başlayacak. Haftada 4 saat, 90 hafta süre ile devam edecek olan eğitimde sporcuların branşlarına göre teknik İngilizce eğitimler de verilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 21 Olimpik Hazırlık Merkezi'nden yararlanan 9. Sınıf düzeyindeki sporcuları kapsayan eğitimi ise Türk Eğitim Derneği Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü hazırlarken, Türk Eğitim Derneği'ne bağlı okullardaki 4'ü yabancı uyruklu 16 öğretmen eğitimleri verecek. Atıcılık, atletizm, boks, jimnastik, halter, judo, kano, kürek, okçuluk, tenis, tekvando, triatlon ve yüzme branşlarındaki sporcuların yabancı uyruklu öğretmenlerle buluşması da sağlanacak.

Türkiye Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, milli sporcuların uluslararası yarışmalarda Türk bayrağını göndere çekerek Türk halkını onurlandırdıklarını ve gururlandırdıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Sporcularımızın, müsabakalarda ve yurt dışı seyahatlerinde yabancı basınla ve yabancı oyuncularla doğru bir iletişim kurmaları çok önemli. Bu noktada onların belli bir İngilizce dil yeterliliği seviyesinde olmaları gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzaladığımız protokol ile amacımız milli gururlarımızın belirli seviyede İngilizce öğrenmelerini sağlamak. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki öğrencilerimizin organizasyonunu yapacak, biz Türk Eğitim Derneği olarak da bedelsiz şekilde bu çocuklarımızın İngilizce eğitimlerini üstleneceğiz. Verdiğimiz dil eğitimi gramer ağırlıklı olmaktan çok konuşma ve iletişim ağırlıklı olacak. Öğrencilere, kendi branşlarıyla ilgili teknik bazı literatürü de öğreteceğiz. Amacımız, ilerleyen süreçlerde tüm Olimpiyat Hazırlık Merkezlerindeki öğrencilerimize süreklilik oluşturacak şekilde dil yeterliliğine sahip kılmak. Çünkü onların Türk bayrağını göndere çekerken bizlere yaşattıkları gururu o ülkedeki diğer basın mensuplarına ve diğer sporculara yansıtmalarını istiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığına projeye verdikleri büyük destek için teşekkür ediyoruz."

Proje kapsamında sporcuların dil becerilerini kullanabilecekleri, benzer tecrübelere sahip kanaat önderi sporcu ve konuşmacılarla buluşturulacakları motivasyon kampları da yapılırken, ayrıca uluslararası düzeyde başarı yakalamış sporcuların deneyimlerinin paylaşılacağı oturumlar da düzenlenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK