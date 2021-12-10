Milli Eğitim Şube Müdürlerinden Hüseyin EROL, DAP ve ERDEM Projeleri Kapsamında Otlukbeli İlçesinde Yapılan Atölyeleri Yerinde İnceledi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürü Hüseyin EROL, 2021 yılı Erdem Projesi kapsamında yapılan atölye ile DAP 2021 çağrısına istinaden yapımı tamamlanan atölyeleri/sınıfları yerinde inceledi. Otlukbeli ilçesi Fatih Ortaokulu, Otlukbeli İmam Hatip Ortaokulu ve Otlukbeli Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesinde faaliyet gösterecek olan toplam 7 atölyenin/sınıfın durumu hakkında ilgili okul idarecilerinden bilgi aldı.

DAP projeleri 2021 yılı Teklif Çağrıları kapsamında Otlukbeli İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğünün kabul edilen projesine istinaden 6 ayrı atölyeden oluşan, her biri farklı bir dersi kapsayan ve birbirinden farklı yetenekleri keşfetmeyi amaçlayan çalışmalar tamamlanmıştır. DAP Benim Atölyem projesi kapsamında 'Matematik ve İngilizce Sınıfı, Ahşap Oyuncak Atölyesi, Tarihimi Yaşıyorum Sınıfı, Sesimde Renk Var Sınıfı, Geleceği Kodla Atölyesi, Okuyan Beyin İşleyen Türkçe Sınıfı" olmak üzere 6 adet atölye/sınıf oluşturulmuştur. Sınıflar; Fatih Ortaokulu, Otlukbeli İmam Hatip Ortaokulu ve Otlukbeli Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesinde faaliyet göstermektedir. "Benim Atölyem" projesi çıkış fikri olan matematik ve ingilizce sınıfında matematik ve ingilizce derslerine olan ön yargının azaltılması ve öğrencilerin bu derslere karşı ilgilerini artırmaya yönelik aktiviteler yapılmaktadır. Ahşap Oyuncak Atölyesinde tüm bu sınıfların materyal desteğini her anlamda karşılamak amacıyla planlanmış bir sınıf olmasının yanı sıra zeka oyunlarıyla da eğlenceli bir sınıf ortamı olarak düşünülebilir. "Sesimde Renk Var" sınıfı ise müzikle iç içe, öğrencilerin kendilerini ve yeteneklerini keşfedebilecekleri bir sınıf olarak tasarlanmıştır. Görsel açıdan da göze hitap eden ortamıyla çok ilgi gören bir sınıf olmuştur. Son olarak robotik kodlama atölyesi "Geleceği Kodla" sınıfıyla günümüz teknolojisine ayak uydurabilecek bireylerin yetiştirilmesi için ilk adımlar atılmıştır.

ERDEM projesi kapsamında Otlukbeli İMAM Hatip Ortaokulunda yapımı tamamlanan İstikbal-i Maarif Kültür-Sanat Atölyesi de Şube Müdürümüz Hüseyin EROL tarafından ziyaret edildi. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, "İmam Hatip Okulları Öğrenci Başarısının Artırılmasına Yönelik Ar-Ge Çalışmaları" kapsamında İmam Hatip Ortaokulların arasında "Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Destek 2021 programına 2021 İstikbal-i Maarif projesiyle hak kazanmıştır. Bu kapsamda Otlukbeli İmam Hatip Ortaokulunda İstikbal-i Maarif Kültür Sanat Atölyesi kurulmuştur. Bu proje ile öğrencilerin gelişimini destekleyerek düşünen, yorumlayan ve üreten bireyler yetiştirmek amaçlanmıştır. Bu atölyede yapılan faaliyetler ile değerlerini bilen, İslam ahlakı ile hareket eden, İslam kimliği kazanarak bu doğrultuda geleceğe yön veren, okuma becerisi kazanan, sinema kültürü olan, İslam sanat ve estetiği hakkında bilgi sahibi olan gençler yetiştirmek hedeflenmektedir. Başarının öğrenci, öğretmen ve veli ile işbirliği içerisinde gerçekleştiğine inanıldığı için proje kapsamında öğrencilere yönelik faaliyetlerin yanında öğretmen ve velilerimize yönelikte çalışmalar yapılmaktadır.

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