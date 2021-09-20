Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok

Milli Eğitim Bakanı Özer, Şile'de katıldığı okul açılış programında yüz yüze eğitim ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de vaka sayılarının 30 bine yaklaşması sonrasında okulların kapatılacağı yönündeki iddialara da yanıt veren Bakan Özer, "Eğitim sisteminin, açık ve yüz yüze eğitime devam etmesinin bu süreçte bir milli güvenlik meselesi olduğu yönündeki irademizin arkasında duruyoruz" ifadelerini kullandı.

"YÜZ YÜZE EĞİTİMİN YERİNE İKAME EDİLECEK HİÇBİR MEKANİZMA YOKTUR"

Koronavirüs sürecinden en fazla etkilenen sektörlerden birinin eğitim sektörü olduğunu ancak Milli Eğitim Bakanlığının tüm camiasıyla bu süreçte müthiş bir performans gösterdiğini ifade eden Özer, "Okulları artık kapalı tutma lüksümüz yok. Okulların yüz yüze eğitime ara vermesinde istediğiniz kadar dijital platformları verimli bir şekilde kullanabilirsiniz ama okul sadece öğretmenin gerçekleştirildiği mekanlar değildir. Öğrencilerimizin psikososyal gelişimlerini tamamladığı, ortak çalışmalar üretebildiği, sıcak yemeklerin yenildiği, kültür, sanat ve spor aktivitelerinin yapıldığı mekanlar. Dolayısıyla yüz yüze eğitimin yerine ikame edilecek hiçbir mekanizma yoktur. Ama bu, şu demek değildir; dijital platformlardan vazgeçeceğiz. Hayır ama yüz yüze eğitime devam ederken sürekli dijital platformlardan da destek alacağız" diye konuştu.

"OKUL BAZLI BİR YÖNTEMLE SÜRECİ YÖNETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Okulların sağlıklı bir şekilde kurallara riayet ederek yüz yüze eğitime devam ettiğini belirten Özer, şu bilgileri aktardı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eğitim sistemi devasa bir sistem. 18 milyon öğrencimiz var. 1.2 milyon öğretmenimiz var. 100 binin üzerinde idari personelimiz var. 150 bin servis şoförü ve rehberlik destek elemanları var. Kabaca 20 milyon insanın varlık alanı bulduğu bir sistemden bahsediyoruz. Bu sistemi yüz yüze eğitime maksimum düzeyde devam ettirebilmek için vaka bazlı, okul bazlı bir yöntemle süreci yönetmeye çalışıyoruz. Bizim 57 bin 180'i devlet okulu olmak üzere 71 bin 320 okulumuz var. 850 bin dersliğimiz var."

"YÜZ YÜZE EĞİTİM BİR GÜVENLİK MESELESİDİR"

Sağlık Bakanlığının belirlediği vaka veya yakın temas nedeniyle bazı sınıfların yüz yüze eğitime 14 gün ara verdiğini, 14 günlük süre içinde dijital platformlar üzerinden uzaktan eğitime devam edildiğini aktaran Özer, "Eğitim sisteminin, açık ve yüz yüze eğitime devam etmesinin bu süreçte bir milli güvenlik meselesi olduğu yönündeki irademizin arkasında duruyoruz" dedi.

ÖĞRETMENLERDE AŞI ORANI

Bakan Özer, öğretmenlerle gurur duyduklarını dile getirerek, öğretmenlerde bir doz aşı oranının yüzde 92'ye, iki doz aşı oranının ise yüzde 83, aşı olmayıp antikor üreten öğretmen oranının yüzde 5 olduğunu aktardı.

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