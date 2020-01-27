Milletvekili Tutdere, depremzedelerin acılarına ortak oldu

27.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:39

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8 şiddetinde meydana gelen depremden dolayı Adıyaman'ın Gerger ilçesinde evleri kullanılamaz hale gelen depremzedeleri CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere yalnız bırakmadı.



Depremim yaşandığı ilk anından itibaren bölgede incelemelerde bulunan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, depremde en çok hasar gören Gerger ilçesine bağlı olan Güngörmüş ve Gürgenli köylerine ziyarette bulundu.



Yapmış olduğu ziyarette köy halkının acılarına ortak olan Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP İl Başkanı Deniz Çakmak'la birlikte vatandaşın sorunlarına çözüm bulunması için Gerger Kaymakamı Resul Özdemir'e depremzedelerin sorunlarını iletti.



Gerger ilçesinde depremzedelerle yapmış olduğu ziyaret esnasında açıklamada bulunan Milletvekili Abdurrahman Tutdere, "Elazığ'da olay yerine ilk giden CHP'nin büyükşehir belediyeleri, milletvekilleridir. Deprem bölgesine giden milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız hemen halkın yanında oldular. Sorunların çözüme kavuşması için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bunu vatandaşımız çok iyi görüyor. Bizlerde deprem sonrası Gerger'deyiz ve köyleri geziyoruz. Köylerimizde gerçekten çok mağdur vatandaşlarımız var. Aynı zamanda Yaylakonak Beldesinde de depremden dolayı mağdur olan vatandaşlarımız var. Hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın evleri ciddi oranda hasar görmüş. Bu konuda Adıyaman Valimiz Aykut Pekmez ve Gerger Kaymakamımız Resul Özdemir ile görüştük. Soruların çözüme kavuşması için ilgililerle görüşme yaparak parti olarak elimizden geleni yaptık. İl başkanımızla birlikte deprem anından bu yana depremzedelerimizin sorunlarının çözümü için bu konunun takipçisi olduk. Bundan sonrada aynı şekilde sorunların takipçisi olacağız.



Adıyaman birinci derece deprem bölgesinde yer alıyor. Elazığ'daki fay hattının önümüzdeki süreçte Çelikhan, "Gölbaşı, Doğanşehir fay hattını tetikleyeceği uzmanlar tarafından söyleniyor. Böyle bir deprem bekleniyor. Adıyaman Valiliği'ne, İçişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunuyorum. Adıyaman için gerekli tedbirleri alın. Şuanda Adıyaman deprem konusunda hiçbir hazırlığa sahip değil. Deprem öncesi yetkililerin hiçbir çalışması yok. Sadece belediye başkanlarının bireysel çalışmaları var. Adıyaman'da olası bir deprem öncesinde bütün yetkilileri tedbir almaya devam ediyorum. Bu konuyu mecliste de gündeme getireceğim. Halkımızın bana vermiş olduğu milletvekili yetkisini halkımız ve tüm Adıyaman adına en iyi şekilde kullandım. Bundan sonra kullanmaya devam edeceğim. CHP'nin milletvekilliğinin sorumluluğunun farkındayız. Vazifemizin ve bize verilen yetkinin farkındayız. Bunun için gerekeni yapacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA