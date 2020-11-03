Milletvekili Köktaş'tan Samsun Memur-Sen'e takdir
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Milletvekili Köktaş'tan Samsun Memur-Sen'e takdir

03.11.2020 11:21 | Son Güncelleme: 03.11.2020 11:26
Milletvekili Köktaş'tan Samsun Memur-Sen'e takdir

Memur-Sen Samsun İl Başkanlığı'nın düzenlediği programa katılan AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, sendikanın yaptığı çalışmaları takdir ettiğini belirtti.

Memur-Sen Samsun İl Başkanlığı'nın düzenlediği programa katılan AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, sendikanın yaptığı çalışmaları takdir ettiğini belirtti.

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Memur Sendikaları Konfederasyonu(Memur-Sen) Samsun İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Yıldız'ın daveti üzerine düzenlenen programa katıldı. Memur-Sen'e bağlı şube başkanlarının da katıldığı toplantıda güncel konular üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Hamdi Yıldız, "Davetimize icabet ederek bizlerle beraber olan AK Parti Samsun Milletvekilimiz Sayın Fuat Köktaş'a teşekkürlerimizi ifade ediyor, saygılarımızı sunuyoruz" dedi.

Çalışma hayatına ilişkin ve güncel konular üzerinde görüşmelerin yapıldığı programda söz alan Milletvekili Köktaş ise, "Memur-Sen'in gerçekleştirdiği faaliyetleri yakından takip ediyor ve önemsiyoruz. Bugüne kadar birçok konuda aldığı sivil insiyatif odaklı çalışmalarını ve insani çabalarını takdir ediyorum. Nazik davetiniz için de sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah yine önümüzdeki süreçlerde bir araya gelerek güncel konular üzerindeki istişarelerimizi gerçekleştiririz. Toplantımızın sonuçları itibariyle hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Toplantı Başkan Yıldız tarafından Fuat Köktaş'a yapılan tablo takdimiyle sona erdi. - SAMSUN

Milletvekili Köktaş'tan Samsun Memur-Sen'e takdir
Milletvekili Köktaş'tan Samsun Memur-Sen'e takdir
Milletvekili Köktaş'tan Samsun Memur-Sen'e takdir

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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