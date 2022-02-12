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Milletvekili İsmail Tamer'den OSB'ye ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Milletvekili İsmail Tamer'den OSB'ye ziyaret

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu'nu ziyaret etti.

KAYSERİ (İHA) - AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu'nu ziyaret etti. Kayseri OSB yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulunan Tamer, Kayseri'deki üretimin artması için yapılacak çalışmalara destek vereceklerini kaydetti.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve AK Parti İl Yönetim Kurulu üyelerinin ziyaretinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu'nun yanı sıra Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Andaç ve Bölge Müdürü Fatih Gözel de yer aldı. Başkan İmamoğlu ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar dileyen Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, yeni projeler ve yeni üretim tesisleri ile Kayseri'nin istihdamına katkı sağlamaları temennisinde bulunarak Kayseri'nin üretimi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Kayseri OSB Başkanı Yunus İmamoğlu da yönetim kurulu üyeleriyle birlikte iyi niyetle sanayiciler için çalıştıklarını söyledi ve Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan üretim ve sanayicilerin taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu. - KAYSERİ

Milletvekili İsmail Tamer'den OSB'ye ziyaret

Milletvekili İsmail Tamer'den OSB'ye ziyaret

Milletvekili İsmail Tamer'den OSB'ye ziyaret

Milletvekili İsmail Tamer'den OSB'ye ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Organize Sanayi Bölgesi, İsmail Tamer, Milletvekili, Kayseri, Yerel, Haberler

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