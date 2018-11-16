Milletvekili Aydemir'den Sert Tepki

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Kafasında, zihninde "öteki" diye bir kavram barındıranlar vatan hainleridir, bölücülerdir. Bizim zihnimiz çok berrak. Biz tek millet mefhumuna, tek millet inancına yüreğiyle iman etmiş bir kadroyuz. ve orada sabitkadem haldeyiz.'dedi.

AYDEMİR İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİNDE KONUŞTU

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Plan ve Bütçe Komisyonu 2019 İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde yaptığı sunumda birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaparak, ötekileştirme anlayışını reddettiklerini belirtti.

AYDEMİR: 'KÜRT KARDEŞLERİMİN TEMSİLCİSİ BENİM'

Komisyonda yer alan bazı HDP milletvekillerinin söylemlerini eleştiren Milletvekili Aydemir,

'Ben Kürt değilim, Ama sizden daha çok Kürt hissetmiyorsam kendimi namerdim, çok açık söylüyorum. Sizden daha çok Kürt'ü dertlenmiyorsam namerdim. Bu AK kadronun tamamı da böyledir. ve en kızdığım şey de şu: Kürt'ü ad etmenize isyan ediyorum. Yok böyle bir şey. Kürt'ün temsilcisi benim. Süryani'yi burada gelip öne sürmenize isyan ediyorum. Süryani'nin temsilcisi benim.' dedi.

AYDEMİR'DEN FACİR TANIMLAMASI

Bölücü zihniyeti telin eden, Bazı HDP milletvekillerinin Bölücübaşına 'sayın' hitabına sert tepki gösteren Milletvekili Aydemir, Aydemir, 'Bizim inancımızda facirin yüzündeki maskeyi indirin diye bir tembihat var. Facir, ortalığı karıştıran, fitne saçan, bölen, ayrıştıran anlamına Bize düşen de budur, bunu yapmak durumundayız. Şimdi arkadaşımız biraz önce öyle bir resim çizdi ki sanki ben bu ülkede hiç yaşamamışım. Hendekleri "Sayın" dediğiniz o iblis, imansız var ya, "Sayın"ınızı kınıyorum. O çocuk katili, o kitapsız o hendekleri kazdırttı.'kaydını düştü.

7 HAZİRAN SEÇİM DÖNEMİ HATIRLATMASI

Konuşmasında 7 Haziran 2015 seçimleri sürecini hatırlatan Milletvekili Aydemir, dönemdeki yaşanmışlıkları paylaşarak, 'Biz her hali bire bir yaşamış bir kadroyuz. Hem yaşamız uygun hem de siyasi serencamdaki duruşumuz uygun bu hale. 7 Haziran seçimlerinde adaydım ben Erzurum'da. Bir ilçe başkanımızı, Karayazı ilçe başkanımızı, tahammülsüzlükten, bu imansız, kitapsız vatan hainlerinin tahammülsüzlüğünden alıp dağa götürdüler ve arabasındaki, aracındaki Kur'an-ı Kerim'le adamın yüzünü, gözünü dağıttılar, toprağa gömdüler. Bunları biz yaşadık. Şimdi, böyle masum bir resim çizeceksiniz, biz de bunu kabul edeceğiz. Yok kardeşim böyle bir şey. Kimin ne problemi varsa, o problemi dert etmeyen vicdansızdır, haysiyetsizdir. Şu ak kadro bütünüyle, bu ülkede kim

yaşıyorsa, hangi rengi taşıyorsa hepsinin derdini dert etmiş, bugüne kadar da çözüm noktasında ciddi gayretler sarf etmiştir. Şu an bu kadro da bu gayretin içerisinde, bu çabanın içerisinde. Öylesine laflar ediliyor ki burada hakikaten tahammülfersa bir hal ortaya çıkıyor. 'dedi.

AYDEMİR: BU MİLLET HEP ADALET DAĞITTI

Ak Parti olarak bölücü zihniyeti telin ettiklerini belirten Milletvekili Aydemir Afrin harekatını eleştiren HDP milletvekillerine tepki vererek, 'Bizim insanlarımız, bakın benim hemşehrim Erzurum'da, katledilmiş, şehit edilmiş Afrin'de. Oraya bizim ordumuz niye girdi kardeşim? Oradan yönelen saldırılar yok muydu? Bunları bilmiyor muyuz? Sureti haktan gözükerek burada hiçbir şey yokmuş gibi laf serdetmek, "Tutanaklara girsin, biz söylemiş olalım." filan. Yok böyle bir şey. Biz buna karşılık vereceğiz, hakikati dillendireceğiz. Bu kadronun vazifesi bu. Sadece bu kadronun değil, burada bu vatana hakikaten yürekten bağ duyan, yürekten bağlılık duyan herkesin vazifesidir bu. Burada asla ve kata bölücü anlayışı kimse dillendirmemeli, bölücü dille konuşmamalı. Ne demek kardeşim muhalif, muhalifleri öldürmek? Biz, şu kadro, şu vatansever kadro bu ülkeye kastedenlere yöneliyor. Bizim kimseyi öldürmek gibi bir hevesimiz hiçbir zaman olmadı. Bu millet dünya var olduğundan bu yana, dünya sahnesinde yer aldığından bu yana hep adalet dağıttı, adaletle yöneldi. Her yere gittiğimizde bu hal üzere gitmişiz. Bu hakkı da bütün dünya teslim ediyor.'vurgusunu yaptı.

'FACİRİN YÜZÜNDEKİ MASKE İNDİ'

Sert tartışmaların yaşandığı görüşmede, bazı HDP milletvekillerinin ifadelerini eleştiren ve tepki göstererek, '7 Haziran süreci her şeyi yani facirin üstündeki, yüzündeki o maskeyi bütünüyle indirdi.' diyen Milletvekili Aydemir, 'Şanlıurfa'daki o gencecik 21 yaşındaki polislerimizin ensesine silah dayayan imansızları hepimiz gördük. Bundan sonra hiç kimse bu söylemlere inanmayacak. 'dedi.

'HİZMETSİZLİĞİ İMANSIZCA BÜYÜKŞEHİRE FATURA ETMEYE KALKIŞTILAR'

Kayyum Belediye başkanlarına yönelik eleştirilerin haksız olduğu, kayyumların görevlendirildikleri alanlarda yaşam kalitesini artırıcı, HDPli belediyelerin halktan esirgediği hizmetleri yerine getiren bir hizmet verdiklerini kaydeden Milletvekili Aydemir, 'Kayyumlara dönük tenkitler geliyor. Benim ilimde, Erzurum'da 4 tane ilçeye kayyum atandı. Bütün samimiyetimle söylüyorum, siyaset olsun diye söylemiyorumSayın Bakanım sabahleyin illerle ilgili örnekler verdi, ben de o illere gidip geziyorum. Tunceli'nin fahri milletvekiliyim, ara ara gidiyorum, Allah razı olsun yapılanları bire bir gözlemliyorum, görüyorum. Ama ben kendi ilimde, mesela Karayazı'ın, mesela Karaçoban'ın, mesela Tekman'ın, Hınıs'ın öncesini biliyorum, kayyumun olduğu dönemi biliyorum. Adaydım 7 Haziranda, 1 Kasımda tekrar adaydım; köylere gidiyordum, o köylerin acınası halini görüyordum ve kötü olan da şuydu: Ben gittiğimde öylesine bir propaganda vardı ki çamurdan geçilmeyen bir hale. Mazeret neydi? "Efendim, büyükşehir yapacak bunu." Hizmetsizliği bir de imansızca bizim büyükşehire fatura etmek gibi bir girişim içerisindeydiler. Şimdi gelin birlikte gidelim Erzurum'daki o ilçelerimize, oradaki ferah-feza hali bir görün, insanların huzurunu, mutluluğunu görün. Çok açık, ben söylüyorum, davet ediyorum. 'dedi.

7 HAZİRANDA YAŞANANLAR

7 Haziran sürecinde bölücü zihniyet tarafından baskı ve tehditle oy alınmaya çalışıldığını hatırlatan Milletvekili Aydemir, 'Alınan oylar, verilen oylar, hiçbir tanesi. Büyük çoğunluğu sahici oylar değildi. Tehditle, şantajla, korkutmayla, ürkütmeyle, sandığın başına tünemeyle alınmış oylardı, sonradan bu hali gördük biz. 7 Hazirandaki durumu gördük, sonra 1 Kasımı.'kaydına yer verdi.

AYDEMİR GÖZLEMLERİNİ AKTARDI

Seçim çalışmaları sırasında yaşadığı bir olayı aktaran Milletvekili Aydemir, 'Ben bir tane örnek vereyim. 1 Kasımda bir köye girdim. Bir kapı açık. Baktım 2 genç, bir de belli ki anneleri olan birisi. Bizi gördüler bir muhabbetle bakışlarını hissettim. Ama, tabii, AK Parti heyeti gelince bir ürküntü, bir korkma kapıyı kapattılar. Ben hemen arabayı durdurdum, oraya gittim. İçeri girdim. Çok nitelikli, kaliteli, hakikaten vatansever, bizim insanımız. Bakın, ben Kürt değilim, biliyorsunuz. Ama sizden daha çok Kürt hissetmiyorsam kendimi namerdim, çok açık söylüyorum. Sizden daha çok Kürt'ü dertlenmiyorsam namerdim. Bu AK kadronun tamamı da böyledir, onu da söyleyeyim. ve en kızdığım şey de şu: Kürt'ü ad etmenize isyan ediyorum. Yok böyle bir şey. Kürt'ün temsilcisi benim. Süryani'yi burada gelip öne sürmenize isyan ediyorum. Süryani'nin temsilcisi benim. Erzurum'dan örneği vereyim. Girdim içeri. O arada kapının önündeki genç de geldi ama annesi dedi ki: "Babanı bir çağır." Konuşmuyorlar. Babası geldi. Bizimle kucaklaştı filan. İlk sözü şu oldu: "Vekilim, buradan çıktıktan sonra lütfen başka evlere de gidin." "Niye?" dedim. İfadesi, Değerli Bakanım, aynen şöyleydi: "Biz ailece geçen seçimde hiç oy vermedik, hiç sandığa gitmedik. Ama bu köyde yüzde 100 bölücü anlayışa oy çıktı." Çok açık.'' dedi.

'KAFASINDA, ZİHNİNDE "ÖTEKİ" DİYE BİR KAVRAM BARINDIRANLAR VATAN HAİNLERİDİR'

AK Parti olarak her türlü bölücülüğe, ayırımcılığa ve ötekileştirmeye yürekten karşı olduklarının altını çizen Milletvekili Aydemir, 'Biz her zaman şunu söylüyoruz: Kafasında, zihninde "öteki" diye bir kavram barındıranlar vatan hainleridir, bölücülerdir. Bizim zihnimiz çok berrak. Biz tek millet mefhumuna, tek millet inancına yüreğiyle iman etmiş bir kadroyuz. ve orada sabitkadem haldeyiz.

Sürekli bir halde bu düşünceyi dillendiriyoruz, hayata yansıtıyoruz.'ifadesini kullandı.

AYDEMİR'DEN TEK MİLLET VURGUSU

Bebek katiline 'sayın ifadesini kullanan HDP milletvekillerine tepki veren Milletvekili Aydemir, 'Şunu söyleyeceğim: Demin o bölücü, o çocuk katili, imansıza "sayın" dediniz ya, bu anlayış ilanihaye bu ülkenin zemininden silininceye kadar bu mücadele devam edecek. Bir tane o zihniyette adam kalmayacak. Bu nasıl olacak? Şu mücadeleyle, bu kararlılıkla, bu milletin tamamı tek millet hakikatinin orijinin, orijinal noktasının etrafından buluşarak bu hal gerçekleşecek.'dedi. - ERZURUM