MHP, Tokat'ta il kurultayına hazırlanıyor
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MHP, Tokat'ta il kurultayına hazırlanıyor

Tokat ilçelerinde kongrelerini tamamlayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) il kongresi sürecini başlattı.

MHP, Tokat'ta il kurultayına hazırlanıyor
27.08.2020 16:32 | Son Güncelleme: 27.08.2020 16:35

Tokat ilçelerinde kongrelerini tamamlayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) il kongresi sürecini başlattı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, İlçe kongrelerinin büyük bir olgunluk içerisinde tamamlandığını kaydetti. MHP Tokat İl Teşkilatı olarak "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik" düsturu ile Tokat Merkez ilçe ve diğer ilçe kurultayları gerçekleştirdiklerini belirten Bulut, " Milliyetçi Hareket Partisi (Önce ülkem ve milletim) diyen kutlu bir geleneğin devamı, geçmişle gelecek arasındaki kopmaz bağdır. Tüm teşkilat mensuplarımız bu kadim geleneğin birer savunucuları ve neferleridir. Kurultaylarımızda bu bilinçle hareket eden bu davanın gönül erlerine ayrı ayrı teşekkürü bir borç bilirim" diye konuştu.

2023 ve 2053 hedeflerine doğru İlerliyoruz

MHP Genel Merkezinin yönlendirmesi ve aldığı kararlar doğrultusunda kurultayların tek liste halinde yapıldığını aktaran Milletvekili Bulut, "Tokat Merkez İlçe Başkanlığına Murat Yücel, Almus İlçe Başkanlığına Mehmet Arslantaş, Reşadiye İlçe Başkanlığına Erol Şimşek, Niksar İlçe Başkanlığına Dursun Yılmaz, Erbaa İlçe Başkanlığına Abdullah Uslu, Başçiftlik İlçe Başkanlığına Fikir Kocabay, Turhal İlçe Başkanlığına Hakan Karslı, Zile İlçe Başkanlığına Ahmet Ziraatçı, Sulusaray İlçe Başkanlığına M. Akif Öz, Pazar İlçe Başkanlığına Hüseyin Gün, Artova İlçe Başkanlığına Mustafa Özel, Yeşilyurt İlçe Başkanlığına Ahmet Turan Aydoğan seçilmişlerdir. İlçe başkanlarımız kadrolarıyla birlikte şimdiden geleceğin planlamasına başlamışlardır. Milliyetçi Hareket Partisi inandığı değerler doğrultusunda 2023 ve 2053 hedeflerini gerçekleştirme aşkıyla yoluna devam etmektedir. Bu kadrolarımız bu hedefler doğrultusunda donanımlı bir şekilde çalışmalarını yorulmadan sürdüreceklerdir" dedi.

Cumhur İttifakı İhanete karşı refleks olarak kurulmuştur

Milliyetçi-Ülkücü Hareketin vatan ve millet yolunda diyetini canla, kanla ödemiş kutlu bir davanın adı olduğunu kaydeden Bulut, "MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, bilgeliği ile ülkemizin sorunlarının çözümünde odak noktada bulunmaktadır. Genel Başkanımız asla hırsa kapılmadan ülkesi için hayatını vakfetmiştir. Cumhur ittifakı da bu minval üzere oluşmuştur. Türk milletinin ihanete karşı doğal bir refleks olarak meydana getirdiği Cumhur İttifakı, Türk milletinin ve devletinin aydınlık yarınlarının güvencesidir. Türk milletinin aydınlık yarınlarını karartmak isteyen kim varsa karşısında her zaman olduğu gibi Milliyetçi-Ülkücü Hareket'i bulacaktır. Fitnelerle, dedikodularla, vatan hainlerinin temennileriyle kaybedecek vaktimiz yoktur" ifadelerini kullandı.

MHP bir fikir ekolüdür

Tokat İl Kurultayının da pandemi tedbirlerinin gölgesinde geçeceğini belirten Yücel Bulut, "Yapılan tüm kurultaylarımızda Covid - 19 tedbirleri alınmıştır ve Tokat il kongremiz de aynı hassasiyetle yapılacaktır. Gönül isterdi ki gümbür gümbür bir kurultay yapmak. Fakat salgın hastalık riskine karşılık katılımı düşük olan bir kurultay yapacağız. Fakat şu bilinmelidir ki; Milliyetçi-Ülkücü Hareket ne yaptığını ne söylediğini bilen, nereye ulaşmak istediğinin bilincinde olan muazzam bir fikir ekolüdür. Dedikodulara karışmamış, yanlışlar içinde bulunmamış, çizgisinden uzaklaşmamış tüm ülküdaşlarımızı istekli olmaları halinde listelerimize aldık ve almaya devam edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi; kurulduğu günden beri çizgisinde en ufak bir sapma, mensuplarında en ufak bir tereddüt görülmeyecek şekilde milletten ve milletin ali menfaatlerinden yana olmuştur" diye konuştu - TOKAT

Kaynak: İHA

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