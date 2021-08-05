MHP milletvekili Mehmet Taytak ve partililerden gazi Yusuf Yayla'ya doğum günü sürprizi

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ve partililer, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım operasyonunda ayağından yaralanan gazi uzman çavuş Yusuf Yayla'ya doğum gününde moral ziyaretinde bulundu.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ve partililer, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım operasyonunda ayağından yaralanan gazi uzman çavuş Yusuf Yayla'ya doğum gününde moral ziyaretinde bulundu.

Taytak ile MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan ve partililer, Yayla'nın Ataköy Mahallesi'ndeki baba evini ziyaret etti.

Yayla ve ailesiyle bir süre sohbet eden Taytak ile partililer, daha sonra gaziye doğum günü dolayısıyla pastayla sürpriz yaptı.

Taytak, yaptığı açıklamada, Yusuf Yayla'nın kahramanca mücadele ettiği sırasında gazi olduğu haberi geldiğinde Afyonkarahisar'daki herkesin gururlandığını söyledi.

Yusuf ve babası İlyas Yayla ile telefonda da görüştüğünü dile getiren Taytak, "Gazimize ve ailesine müsait olduğumuz bir zamanda ziyaret edeceğimizi söylemiştik. Bugün de gazimiz Yusuf Yayla'nın doğum günü. Biz de bu özel günde Yusuf ve ailesiyle beraber olmak istedik. Ben herkesin huzurunda 'iyi ki varsın Yusuf' diyorum." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de TBMM'deki grup toplantısında gazi Yusuf Yayla'nın yiğitliği ve mertliğinden bahsettiğini anımsatan Taytak, "Ben de kendisine daha sonra Yusuf Yayla'nın Ankara'ya geleceğini söyledim. İnşallah, salgın sürecinin ardından, ilerleyen günlerde MHP Afyonkarahisar İl Başkanımızla birlikte gazimiz Yusuf Yayla'nın, genel başkanımızın elini öpmesi nasip olur." dedi.

Gazi Yusuf Yayla da doğum günü sürprizi dolayısıyla milletvekili Taytak'a teşekkür ederek, "Bundan sonraki süreçteki tek dileğim, Türkiye'de çıkan orman yangınların bir an önce söndürülmesidir. Allah ülkemize huzur ve mutluluk nasip etsin. Allah devletimize zeval vermesin. Devlet, bayrak, millet ve ezan için mücadele eden güvenlik güçlerimiz başta olmak üzere herkesin Allah yardımcısı olsun. İnşallah, bunlar da geçecek." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM'deki grup toplantısında kendisinden bahseden MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye de teşekkür eden Yayla, "Allah sizden razı olsun, ayağınıza taş değirmesin. Allah uzun ömürler versin. İnşallah daha güzel, mutlu ve huzurlu bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz. Ellerinizden öpüyorum." diye konuştu.

Baba İlyas Yayla ise MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ve partililere teşekkür ederek, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye de hürmetlerini ilettiğini belirtti.

Bahçeli'nin TBMM'deki grup toplantısında oğlu Yusuf'u sahiplendiği aktaran Yayla, "Onurlandırdınız bizleri Genel Başkanım, ellerinizden öpüyor, saygılarımı sunuyorum. Biz de inşallah daha iyi olacağız. Dediğiniz gibi 'hep birlikte Yusuf'umu ayağa kaldıracağız' inşallah." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz