MHP Milletvekili Arzum Erdem Yenice'de

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, MHP Yenice Belediye Başkan adayı Zeki Çaylı'nın seçim bürosunun açılışını yapmak ve proje tanıtım toplantısına katılmak üzere Yenice'ye geldi.

Seçim çalışmaları kapsamında ilçeye gelen, MHP Karabük İl Başkanı Dr.Adem Kar, MHP Yenice Belediye Başkan adayı Zeki Çaylı, MHP Yenice İlçe Başkanı Ergün Karakırık, İl Genel Meclis Üyesi adayları Murat Karagül ve Ramazan Yalçın ve partililer tarafından karşılanan İstanbul Milletvekili Erdem ilk olarak Yortan beldesini ziyaret ederek Yortan halkıyla bir araya geldi. Erdem ve beraberindekiler daha sonra Yenice'de resmi dairelere ziyarette bulundu. Resmi dairelerin ardından esnafı ziyaret eden Milletvekili Erdem esnaflarla tek tek sohbet ederek sorunlarını dinledi. Akşamında ise Yenice Kadın Kolları Başkanlığının düzenlemiş olduğu yemeğe katılarak kadınlar ile bir araya geldi. Milletvekili Erdem'i Yeniceli kadınlar coşkuyla karşıladı. Yemekte MHP Yenice Kadın Kolları Başkanı Ümmiye Yılmaz Battal, MHP Yenice İlçe Başkanı Ergün Karakırık, Yenice Belediye Başkan adayı Zeki Çaylı ve MHP İl Başkanı Dr.Adem Kar birer konuşma yaptı.

Yemekte bir konuşma yapan MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Yenice'nin bu,işi bitirdiğini söyleyerek, "Yenice'ye öğlen geldim. Dedim ki burası bir cennet. Ama burası sizinle cennet. Çünkü cennet anaların ayağının altında. Bunu bana hissettirdiniz samimiyet, o sıcaklı şuraya girdiğim andan itibaren. Gönlüm isterdi ki şu masada her birin kaldırıp her birinize sarılayım. Her birinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.Öncelikle Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin selamlarını, saygılarını ve sevgilerini her birinize getirdim. Bilin ki buraya gelirken bana dedi ki evladım git ve belediye başkanı ile birlikte, ilçe başkanı ile birlikte, il başkanı ile birlikte, ocaklarla birlikte, oranın kadınlarıyla birlikte oranın anahtarını getir tekrar. Biz Allah'ın izniyle yarın 14: 00'de önemli bir sınav vereceğiz. Nedir bu sınav biliyor musunuz .Seçim 31 Mart'ta değil seçim yarın saat 14: 00'te .Ben diyorum ki yarın burada olanın üç katı olsun beş katı olsun. Görsün bakalım Yenice kadınlar neymiş, Yenice neymiş, hakikaten Zeki Başkanın sevenleri kimlermiş. Karabük İl başkanım Adem beyin çok büyük hizmetleri var. Biliyorsunuz bundan sonra da Allah'ın izniyle Karabük Milletvekili de olacaktır. Rabbim hepinizden razı olsun. Kadınlar olmasa evlatlar olmayacaktır. Evlatlar olmasa vatana, millete hayırlı gelecekler olmayacaktır. ve ben biliyorum ki hepiniz azimle gayretle herşeyden önce bu vatan topraklarına, sonra ay yıldızlı ay bayrağımıza, sonra camilerden gelen ezanlarımıza hep sahip çıktınız bundan sonra da sahip çıkacaksınız. Yenice böyle bir yer, Yenice böyle bir ilçe. Karabük bizim için önemli. Ama Yenice daha önemli. Çünkü Yenice bizim kalemiz. Yenice'yi var mısınız ehline emanet etmeye. Milliyetçi Hareketin lideri ne dedi önce ülkem ve milletim sonra partim ben zaten hiç yok biz varız. Evet ülke kenetlendi, Türkiye kenetlendi ve geleceğine sahip çıktı. Biz bir ve beraber olursak, hep birlikte hareket edersek Allah'ın izniyle Yenice'de hiçbir şey eksik kalmayacak. Projelerine baktım başkanımızın. Dedim ki, ya başkanım burada bir şey kalmamış ki. Ne yapabilirsin. Olmayanları yapacak Allah'ın izniyle bende size söz veriyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinde eksik bir şey bırakılırsa, Zeki Başkanım engellenirse ben orada Yenice'nin haklarına savunmaya söz veriyorum. Herhangi bir engelleme, herhangi bir eksiklik, burada oluşacak herhangi bir sıkıntıda benim kapımda, gönlümde il başkanıma, ilçe başkanıma, belediye başkanıma, belediye meclis üyelerime sonuna kadar açık ve sizlere de aynı şekilde. Ankara'ya gelip beni ziyaret etmezseniz gönül koyarım.Çünkü siz beni burada ağırladınız. Siz beni bağrınıza bastınız. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozmasın" dedi.

Konuşmaların ardından MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA