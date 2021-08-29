MHP lideri Bahçeli: "Kabil emniyetli değilse Ankara güvende olamaz"

- MHP lideri Bahçeli: "Kabil emniyetli değilse Ankara güvende olamaz" Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Türkiye'nin karşılıklı mutabakat çerçevesinde Afganistan'da bulunması tarihin, kültürün ve inancımızın gereğidir" " Kardeş ülke Afganistan'ın istikrarına, güvenliğine,...

- MHP lideri Bahçeli: "Kabil emniyetli değilse Ankara güvende olamaz"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

" Türkiye'nin karşılıklı mutabakat çerçevesinde Afganistan'da bulunması tarihin, kültürün ve inancımızın gereğidir"

" Kardeş ülke Afganistan'ın istikrarına, güvenliğine, iç barış ve huzur ortamına süratle kavuşmasını diliyorum"

" Doğu Türkistan'daki soydaşlarımız ne ise Afganistan'daki kardeşlerimiz de aynısıdır"

" CHP bunu söylemiş, İP şunu söylemiş bizim için sadece kuru gürültüdür"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anadolu'nun savunmasının Anadolu'da yapılamayacağını belirterek, "Kabil emniyetli değilse Ankara güvende olamaz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yapımı tamamlanan "Türk Tarih Müzesi ve Parkı Açılışı" törenine katıldı. Bilge Hatun'dan Atatürk'e kadar kronolojik şekilde Türk tarihinde etkin rol oynamış komutanların ve Türk tarihine yön vermiş önemli savaşların heykelleri bulunan parkta Aşık Veysel ve Barış Manço gibi sanatçıların heykellerine de yer verildi. 200'e yakın heykelin bulunduğu müzenin konferans salonunda konuşan MHP lideri Bahçeli, "Bizim Afganistan ile ilgili düşüncelerimizi eleştirenlerin duydukları, başka sestir. Üzerine basa basa diyorum ki, Anadolu'nun savunması Anadolu'da yapılmaz. Kabil emniyetli değilse Ankara güvende olamaz. Hızla değişen ve tehdit saçan şartlar karşısında askerlerimizin tahliyesi askerlerimizin tahliyesi doğru bir tercih, yerinde bir karardır. Ancak ihtiyaç hasıl olursa emperyalizmin, terörist taşeronlar eliyle önce bomba patlatıp sonra intikam sözüyle yeni bir bahane bulma çabasının sis bulutu dağılırsa Türkiye'nin karşılıklı mutabakat çerçevesinde Afganistan'da bulunması tarihin, kültürün ve inancımızın gereğidir" dedi.

"Kardeş ülke Afganistan'ın istikrarına, güvenliğine, iç barış ve huzur ortamına süratle kavuşmasını diliyorum"

Afganistan konusunda esasa ilişkin görüşlerinin değişmediğini ifade eden Bahçeli, "Bunun yanı sıra Kabil'de geçtiğimiz günlerde düzenlenen, terör saldırısını lanetliyor, kardeş ülke Afganistan'ın istikrarına, güvenliğine, iç barış ve huzur ortamına süratle kavuşmasını diliyorum. CHP Genel Başkanı aklından çıkarmasın ki tarih yapan da yazan da kahramanlardır. Yazan da yapana muhakkak sadık kalmalıdır. Türk milleti kahraman bir millettir. Korkakların zafer hakkı olamaz. Korkaklardan muzaffer çıkamaz. Bugün dünyanın şartları değişmiştir. 2. Dünya savaşından sonra tesis edilen dünya düzeni temelinden sarsılmaktadır. Bu sarsıntı yeni bir düzenin habercisidir. Dün geç kaldık, bugün gecikemeyiz. Bu düzende etkisiz ve pasif hareket edemeyiz" ifadelerine yer verdi.

"Doğu Türkistan'daki soydaşlarımız ne ise Afganistan'daki kardeşlerimiz de aynısıdır"

Dünyada paylaşım ve dönüşüm mücadelelerinin şiddetlenmesine karşın Türkiye'yi vicdanın sesi, haysiyet ve hakkaniyetin ise nefesi olarak niteleyen Bahçeli, "Hiçbir devletin ne yer üstündeki ne de yer altındaki bir zenginliği meselemiz değildir. Afganistan kaynaklı düzensiz göçü Kabil'de muhatapları ile konuşa konuşa tam bir uzlaşma içinde köklü çözümlerle engellemek asıl öncelik olmalıdır. Kaldı ki bizim orada din kardeşlerimiz ve soydaşlarımız vardır. Doğu Türkistan'daki soydaşlarımız ne ise Afganistan'daki kardeşlerimiz de aynısıdır. Bu milli ve fahri bir şuurun konusudur" diye konuştu.

"CHP bunu söylemiş, İP şunu söylemiş bizim için sadece kuru gürültüdür"

MHP olarak siyasetlerinin ve önerilerinin tarih ve kültür havzasında olgunlaştığını dile getiren Bahçeli, "CHP bunu söylemiş, İP şunu söylemiş bizim için sadece kuru gürültüdür. CHP Genel Başkanı vatanı ve bayrağı kırmızı çizgi olarak gördüğünü açıklamıştır. O zaman vatansızlarla bayraksızlarla bölücülerle ne arıyorsun, ne yapıyorsun? neyi amaçlıyorsun? diye sormak en tabii hakkımızdır. Siyasetçinin fikri olur, duruşu olur, milli mensubiyeti olur. Bunlardan bir mahrum bir siyaset anlayışının üzeri de sadece sandıkta millet tarafından çizilir" ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel MHP lideri Bahçeli'ye, müze tanıtım kitabı, Bilge Kağan minyatürü ve Sakarya Meydan Muharebesini anlatan bir tablo hediye etti.

Ardından Bahçeli önderliğindeki heyet, Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nın kapalı bölümünü gezerek minyatürleri ve tabloları inceledi. İncelemelerin ardından parkın en üstünde bulunan Atatürk heykelinin önünde açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik