MHP'li Karakaya: Atatürk sağ olsaydı tek bulunacağı adres MHP olurdu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Bugünkü CHP'nin ne Atatürk ile ne de onun ilke ve ülküleriyle uzaktan yakından bir alakası yoktur. Eminim ki bugün Atatürk sağ olsaydı ve bir partide bulunma ihtiyacı duysaydı tek bulunacağı adres MHP olurdu" dedi.

MHP tarafından Ankara Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 'Adım Adım 2023-İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı' düzenlendi. Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, MHP Çankaya İlçe Başkanı Serkan Damar, Türk Hukuk Enstitüsü Başkanı Cemil Yavuz Aksu ve çok sayıda davetli katıldı. Burada konuşan Karakaya, toplantıya katılanlara teşekkür ederek, ilçe toplantılarını ülkenin her köşesinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Karakaya, 6 siyasi partinin 28 Şubat'ta 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' adı altında 48 sayfalık mutabakat metni yayımladığını hatırlatarak, "Bu metin tamamen eski sistemin aynısıyla yeniden uygulanmasından başka bir şey önermediği halde, çelişkilerle de doludur. Güya yeni sistemi eleştiriyorlar. Ancak söyledikleri hiçbir şey sistemsel değildir. Öneri dediklerinin de hükümet sistemiyle zerre alakası yoktur. Bunlar, yeni sistemi hiç kavrayamamışlar. Bunların kafaları karışık, zihinleri bulanık, niyetleri ise dolaşıktır. Metne sıkıştırdıkları, adeta gizlemeye çalıştıkları bazı ifadelere bakılırsa bunlar hinlik peşindedir. Metinde; Türk yok, Türk milleti yok, Atatürk yok, milli birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe vurgu yok, ama kimlik siyasetine işaret, üniter yapıya tuzak, HDP'ye mesaj var. Güya hükümet sistemi sunuyorlar, ancak önerdikleri sistemde cumhurbaşkanının halk tarafından mı, yoksa parlamento tarafından mı seçileceğini dahi yazmaktan imtina ediyorlar. Önerdikleri ne varsa hepsi Türkiye'nin hilafınadır. Bayatlamış ve miadı dolmuş bir sisteme açılım ve kimlik siyaseti sosu dökerek yeniden servis yapmaya çalışmak beyhude çabadan başka bir şey olamaz. Anayasanın ilk dört maddesini ilk fırsatta değiştirmek gerektiğini ifade eden bir kısım partiler bir araya gelerek şimdi de açıktan hasımlığa koyulmuşlardır. Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi 2023'te yapılacak seçimlerde yeniden bir tarihi zafer kazanacaktır" diye konuştu.