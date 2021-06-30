MHP'li başkanlar Yenişehir'de toplandı
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MHP'li başkanlar Yenişehir'de toplandı

MHP'li başkanlar Yenişehir'de toplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bursa merkez ve ilçelerindeki medya tanıtım başkanları Yenişehir'de bir araya geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bursa merkez ve ilçelerindeki medya tanıtım başkanları Yenişehir'de bir araya geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı Basın ve Tanıtım Komisyonu Başkanı Sertaç Yurdacan, Kadın ve Aile Komisyonu Başkanı Filiz Dağhan Duzcu ve ilçe komisyon başkanları Yenişehir'de bir araya geldi. Gelen heyeti Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ve MHP İlçe Başkanı Arif Eren karşıladı. Arif Eren, "Medya ve tanıtım, partilerin olmazsa olmazıdır. Halka yapılan hizmetleri belediye anlamında veya maddi anlamda, medyayı ne kadar kullanırsak, başarımızı ve yaptıklarımızı bu sayede daha rahat görürüz" dedi.

Belediye Başkanı Davut Aydın, "Şimdi medya ile ilgili,konuşuyoruz ama bu iş kadınlarla daha iyi oluyor. Bu iş kadınların üzerinde daha iyi gidiyor. Bütün teşkilatlarda medyaya ve kadına öncelik vermemiz lazım. Ben teşkilatıma söylediğim şeyi söylüyorum, teşkilatın veya belediyenin paylaşmış olduğu bütün medyadaki haberleri paylaşın. Cenab-ı Allah bizi utandırmasın. Memleketimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin ve doğruluktan ayırmasın. Burada medyanın çok önemi var. Reklamın iyisi kötüsü olmaz diyorlar ya, biz hep iyi tarafını yapalım" diye konuştu. - BURSA

MHP'li başkanlar Yenişehir'de toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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