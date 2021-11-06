HAKKARİ (İHA) - - MHP'li Akçay: " Terör, Hakkari'nin 35 yılını heba etmiş"

HAKKARİ - Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erkan Akçay, terör örgütünün Hakkari'nin 35 yılını heba ettiğini söyledi.

Genel Başkan Yardımcısı Akçay, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, MYK üyeleri Mehmet Beşir Tatar ve Ali Uçak, Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, Şırnak İl Başkanı Halil Tatar ve beraberindeki partililer, gazetecilerle kahvaltıda bir ardaya geldi. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Akçay; sınır kapılarının durumu, eğitim, sağlık, işsizlik ve Hakkari için alternatif yolun yapılması gibi konulara değindi. Terörün Hakkari'nin 35 yılını heba ettiğini söyleyen Akçay, "Terör, Hakkari'nin 35 yılını çalmış ve heba etmiştir. Hakkari'nin 35 yıl kaybı olmuştur. Buna rağmen devlet buraya çok önemli yatırımlar ve hizmetler yapmış ve yapmaya devam ediyor. Hakkari terörle anılmaktan büyük rahatsızlık duymaktadır. Ancak son yıllarda terörün bitmesiyle, huzur ortamının tesisi ile birlikte Hakkari için yeni güzel bir döneme girildiğini düşünüyoruz. Bunun kıymetini iyi bilmeliyiz. Öyle inanıyoruz ki Hakkari ticaret, turizm, tarım ve hayvancılık ve madencilik potansiyeli ile kısa ve orta vadede Türkiye'nin parlayan yıldızı olacaktır. Milliyetçi Harekat Partisi olarak gönlümüz ve gayretimiz Hakkari içindir. Her türlü yatırım ve hizmetin takipçisi ve destekçisi olacağız. Tüm Hakkari halkına Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin selamlarını getirdik" dedi.