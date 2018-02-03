MHP heyetinden Kilis'e geçmiş olsun ziyareti

KİLİS - MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk ile MHP Hatay Milletvekili Mehmet Ahrazoğlu, Kilis'te esnafları gezerek geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

Kilis'e sabah saatlerinde gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk ve beraberindekiler geçtiğimiz günlerde roketin hedefi olan tarihi Çalık Camiinden sonra Cumhuriyet Caddesinde esnaflara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Önceki gün Suriye tarafından teröristlerin attığı roketin isabet ettiği restoranı da ziyaret eden MHP heyeti burada iş yeri sahibine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, hainlerin yine tarihi bir mekanı hedef aldığını ifade ederek, "Çok şükür can kaybı yok, ama en güzeli buranın sahipleri halen gülebiliyor, halen yüzünde gülücükler var. İnancından hiçbir şey kaybetmemiş" dedi.

Teröristlerin roketli saldırılarla bir tedirginlik ortamı oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Öztürk, "Ama gördüğümüz kadarıyla esnafımızın büyük bir kısmı bunu kaile almıyor. Biz bu toprakların sahibiyiz, ne yaparsanız yapın, topunuzla, tüfeğinizle gelseniz de, kalleşçe roketlerinizi de savursanız, bu toprakların sahibi biziz, ölünceye kadar da muhafaza edeceğiz düşüncesini gözlerinden anlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Zeytin Dalı Harekatına da değinen Öztürk, "İnşallah en kısa zamanda ordumuz, bu melanet yuvalarını susturacak. Hem komşu ülkelere adalet ve devlet olmanın geleneğini yerine getirmek için fırsat tanıyacak, hem onları kurtaracak, hem de ülkemizin birlik ve beraberliğine toprak bütünlüğüne kast etmiş olan görünürde ve arkasında olan bütün güçlere de böylece cevap vermiş olacak. En kısa zamanda bu zilletten Allah'ın izniyle kurtulacağız" şeklinde konuştu.

Milletin de bu harekata tam destek verdiğini kaydeden Öztürk şunları söyledi:

"Dün cepheye mermi taşıyan analarımız vardı, bugün de Allah'a şükürler olsun hep birlikte cephedeyiz. Evindeki aşını bölerek cepheye taşıma gayreti içerisinde olan halkımız, cephedekilere biz de yanınızdayız mesajı veriyor. Topyekün ecdadımızın yadigarı olan bu toprakları ilelebet muhafaza etme niyetindeyiz. Buna rağmen içimizde bazı çatlak sesler de çıkıyor, biz Türk milliyetçileri olarak ecdadımızın yadigarı olan bu topraklar üzerinde baykuşların ötmesine izin vermeyeceğiz"

Öztürk ve beraberindekiler daha sonra Valilik ve parti ziyaretine de gerçekleştirdiler.