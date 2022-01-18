MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (Enes Kara'nın intiharı) "Asıl mevzu söz konusu intihar olayının özellikle menfur bir siyasi hesaplaşamaya konu... - Haberler
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (Enes Kara'nın intiharı) "Asıl mevzu söz konusu intihar olayının özellikle menfur bir siyasi hesaplaşamaya konu...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (Enes Kara'nın intiharı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (Enes Kara'nın intiharı) "Asıl mevzu söz konusu intihar olayının özellikle menfur bir siyasi hesaplaşamaya konu edinerek muhafazakar insanlarımıza husumetle perçinleşmiş intikam aracına dönüştürülmesidir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: ( Enes Kara'nın intiharı) "Asıl mevzu söz konusu intihar olayının özellikle menfur bir siyasi hesaplaşamaya konu edinerek muhafazakar insanlarımıza husumetle perçinleşmiş intikam aracına dönüştürülmesidir. Bu insani değildir, vicdani değildir." - ANKARA

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Enes Kara, İntihar, Politika, Haber

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