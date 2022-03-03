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Bahçeli'den BM eleştirisi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bahçeli'den BM eleştirisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Birleşmiş Milletler, yasa dışı ve gayrimeşru askeri hareket karşısında cılız ve zayıf kınama mesajlarından başka hiçbir şey yapamamış, suya sabuna dokunan hiçbir irade gösterememiştir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Birleşmiş Milletler, yasa dışı ve gayrimeşru askeri hareket karşısında cılız ve zayıf kınama mesajlarından başka hiçbir şey yapamamış, suya sabuna dokunan hiçbir irade gösterememiştir."

"Bırakınız Putin'i, Türk milletinin karşısında konuşmaya, ahkam kesmeye, tarih hatırlatmasına hiç kimsenin, hiçbir devletin ne yüzü ne de cüreti yetecektir"

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Birleşmiş Milletler, MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Haberler

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