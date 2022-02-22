MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Rusya-Ukrayna arasında bir savaşı kesinlikle doğru bulmuyor, bu cinayet teşebbüsüne... - Haberler
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Rusya-Ukrayna arasında bir savaşı kesinlikle doğru bulmuyor, bu cinayet teşebbüsüne...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Rusya-Ukrayna arasında bir savaşı kesinlikle doğru bulmuyor, bu cinayet teşebbüsüne kimsenin ortak olmamasını temenni ediyoruz.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Rusya- Ukrayna arasında bir savaşı kesinlikle doğru bulmuyor, bu cinayet teşebbüsüne kimsenin ortak olmamasını temenni ediyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Milliyetçi Hareket Partisi, Cinayet, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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