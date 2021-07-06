MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu mağduriyet pozlarını bıraksın da hangi eylemlerin kanunlarla çeliştiğini düşünsün. Meclis kanın kaçaklarının...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu mağduriyet pozlarını bıraksın da hangi eylemlerin kanunlarla çeliştiğini düşünsün. Meclis kanın kaçaklarının...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Kılıçdaroğlu mağduriyet pozlarını bıraksın da hangi eylemlerin kanunlarla çeliştiğini düşünsün. Meclis kanın kaçaklarının...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu mağduriyet pozlarını bıraksın da hangi eylemlerin kanunlarla çeliştiğini düşünsün. Meclis kanın kaçaklarının meskeni olamaz. Fezlekeler bir an evvel genel kurula getirilmeli."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu mağduriyet pozlarını bıraksın da hangi eylemlerin kanunlarla çeliştiğini düşünsün. Meclis kanın kaçaklarının meskeni olamaz. Fezlekeler bir an evvel genel kurula getirilmeli." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu mağduriyet pozlarını bıraksın da hangi eylemlerin kanunlarla çeliştiğini düşünsün. Meclis kanın kaçaklarının... - Haberler
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