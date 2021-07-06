MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu mağduriyet pozlarını bıraksın da hangi eylemlerin kanunlarla çeliştiğini düşünsün. Meclis kanın kaçaklarının...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu mağduriyet pozlarını bıraksın da hangi eylemlerin kanunlarla çeliştiğini düşünsün. Meclis kanın kaçaklarının meskeni olamaz. Fezlekeler bir an evvel genel kurula getirilmeli."