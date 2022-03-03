MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu metni (Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni) tarihi yapan tek şey 28 Şubat zihniyetine uygun olarak...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu metni (Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni) tarihi yapan tek şey 28 Şubat zihniyetine uygun olarak güçlendirilmiş istikrarsızlık bildirisi olmasıdır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu metni (Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni) tarihi yapan tek şey 28 Şubat zihniyetine uygun olarak güçlendirilmiş istikrarsızlık bildirisi olmasıdır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika