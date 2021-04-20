MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Akdeniz'in güvenliğini tehdit eden yegane ülke Yunanistan'dır"

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Akdeniz'in güvenliğini tehdit eden yegane ülke Yunanistan'dır" Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim) "Artan gerilimin yatıştırılması konusunda Türkiye'den başka inisiyatif üstlenen ikinci bir ülke ne yazık ki...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Akdeniz'in güvenliğini tehdit eden yegane ülke Yunanistan'dır"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

(Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim) "Artan gerilimin yatıştırılması konusunda Türkiye'den başka inisiyatif üstlenen ikinci bir ülke ne yazık ki yoktur"

"Fransız araştırma gemisi ve refakatçisi Yunan savaş gemisi kıta sahanlığımıza tecavüz etmiştir"

"Densiz Dendias'ın ağzının payını veren, haddini bildiren ve gevşeyen ayarlarını sıkıştıran Çavuşoğlu'nu tebrik ediyorum"

"Görüldüğü kadarıyla Yunanistan tarihten hiç ders almamıştır"

"Yunanistan hükümeti unutmasın ki, mazlumların ahı hiç kimsenin yanına kalmayacak, bu hesap yarına bırakılmayacaktır"

"Türk milleti oyunları bozmaya muktedir"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Akdeniz'in güvenliğini tehdit eden yegane ülke Yunanistan'dır" dedi.

Partisninin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Densiz Dendias'ın ağzının payını veren, haddini bildiren ve gevşeyen ayarlarını sıkıştıran Çavuşoğlu'nu tebrik ediyorum" diye konuşurken "Türkiye'nin itibar ve saygınlığını gölgelemeyi aklından geçiren Yunan Bakan sert kayaya çarpmış, parmak sallayım derken Türk pençesini yemiştir" açıklamasında bulundu.

"Artan gerilimin yatıştırılması konusunda Türkiye'den başka inisiyatif üstlenen ikinci bir ülke ne yazık ki yoktur"

Bahçeli, "Türkiye bugün dört bir taraftan sıkıştırılmak, çembere alınmak istenmektedir. Rusya-Ukrayna arasında yükselen tansiyon, Kerç Boğazı'nın askeri gemilere kapatılıp Azak Denizi'nin ablukaya alınması, ABD'nin Karadeniz'e savaş gemisi göndermekten vazgeçip devreye İngiltere'nin girmesi bölgenin her türlü ihtimale açık olduğunu teyit etmektedir. Rusya, Ukrayna sınırına çok ciddi askeri yığınak yaparken, Kırım'a da asker konuşlandırmıştır. Artan gerilimin yatıştırılması konusunda Türkiye'den başka inisiyatif üstlenen, öne çıkan, aktif bir dış politika izleyen ikinci bir ülke ne yazık ki yoktur. Ukrayna ve Rusya arasında çıkacak muhtemel bir savaşın diğer taraf ülkelerin müdahalesiyle yaygınlaşması, nihai olarak huzur ve barış denizi olan Karadeniz'in kana boyanması kuşkusuz felakettir" ifadelerini kullandı.

"Fransız araştırma gemisi ve refakatçisi Yunan savaş gemisi kıta sahanlığımıza tecavüz etmiştir"

Yunanistan'ın çarpık bir plan ve çirkin bir senaryo dahilinde tahrik kampanyasını yoğunlaştırdığının altını çizen MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kuzeyimizde bunlar yaşanıyorken, Akdeniz'de Yunanistan çarpık bir plan ve çirkin bir senaryo dahilinde tahrik kampanyasını yoğunlaştırmaktadır. Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyareti esnasında yayımlanan bir Navtex ile Girit'in güney doğusunda bir Fransız araştırma gemisi ve refakatçisi Yunan savaş gemisi kıta sahanlığımıza tecavüz etmiştir. Zamanında müdahale eden Türk firkateynleri ise mütecaviz emellere set çekmiş, müsamaha göstermemiştir" açıklamasını kaydetti.

"Densiz Dendias'ın ağzının payını veren, haddini bildiren ve gevşeyen ayarlarını sıkıştıran Çavuşoğlu'nu tebrik ediyorum"

Yunan Bakan Dendias'ın sert kayaya çarparak Türk pençesi yediğini dile getiren Bahçeli, "Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın Türk Dışişleri Bakanı'yla ortak basın toplantısında sergilediği nezaketsiz, mesnetsiz, kaba ve gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi olmayan suçlayıcı ifadeleri Türkiye'ye kriz çıkarmak amacıyla özel olarak gönderildiğine işaret etmiştir. Densiz Dendias'ın ağzının payını veren, haddini bildiren ve gevşeyen ayarlarını sıkıştıran Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu huzurlarınızda yürekten tebrik ediyorum. Basın toplantısı öncesi Sayın Çavuşoğlu'na, mevkidaşının anladığı dilden konuşması hususunda talimat veren Sayın Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin itibar ve saygınlığını gölgelemeyi aklından geçiren Yunan Bakan sert kayaya çarpmış, parmak sallayım derken Türk pençesini yemiştir" açıklamasında bulundu.

"Akdeniz'in güvenliğini tehdit eden yegane ülke Yunanistan'dır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasına şu şekilde devam etti;

"Anlaşılan Türkiye'nin Akdeniz'de meşgul edilmesi planlanmaktadır. Bize göre buradaki hedef, Rusya ve Ukrayna gerilimindeki sağlam duruşumuzu bozmak, Doğu ile Batı arasındaki dengeli tutumuzu budayarak bir tercihe zorlamaktır. Yunanistan'ın maşalık ve korsanlığa soyunması, bu ülkenin Dışişleri Bakanı'nın olay çıkarmak niyetiyle Türkiye'ye gelmesi önü arkası düşünülmüş, diplomatik teamüllerle ters düşmüş ucuz bir oyundur. Kuyu kazan, kazdığı çukura paldır küldür devrilmiştir. Akdeniz'in güvenliğini tehdit eden yegane ülke Yunanistan'dır. Gayri askeri statüde olması antlaşmalarla güvenceye alınan 12 Ada'yı silah ve askerle dolduran Yunanistan hem suçlu hem de korkaktır. Batı Trakya'da Müslüman azınlıktan bahseden bu çürük kafalar, oradaki azınlığın aynı zamanda Türk olduğunu, bu gerçeği değiştirmeye hiçbir çapulcunun, hiçbir muhasım ülkenin takatinin yetmeyeceğini bilmeleri ve kabullenmeleri şarttır. Sayıları 150 bine ulaşan Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının kendi baş müftülerini seçmekten mahrum olmaları büyük bir haksızlık, vahim bir hukuksuzluktur. Lozan Antlaşması çiğnenmektedir."

"Görüldüğü kadarıyla Yunanistan tarihten hiç ders almamıştır"

Yunan askerlerinin Ege'ye nasıl döküldüğünü hatırlatan MHP Genel Başkanı Bahçeli, "2012 yılında Batı Trakya'yı ziyaretimiz sırasında, bizleri alicenaplıkla karşılayan, 'Evinize hoş geldiniz' diyerek sevinç içinde kucaklarını açan soydaşlarımız asla yalnız değildir, asla çaresiz değildir, asla sahipsiz değildir. Görüldüğü kadarıyla Yunanistan tarihten hiç ders almamıştır. Anadolu'dan kaçarken enselerinden yakalanan Yunan askerlerinin Ege'ye nasıl döküldüğünü, bir daha karaya çıkarlarsa dünyayı başlarına nasıl geçireceğimizi bu küçücük ülke sanıyorum hafızasından da çıkarmıştır. Densiz Dendias'a ve Başbakan Miçotakis'e destursuz bağa girenin sopayla kovalanacağını birilerinin tek tek anlatmasında yarar olacaktır. Deve nasıl ki boynuz ararken kulağından olmuşsa, Yunanistan da aklını başına almazsa değil kulağından bu gidişle boynundan da mahrum kalacaktır. Lafla peynir gemisi yürümez, Akdeniz'de fitnenin fermanı okunamaz. Dilden gelen elden gelse keyfi yeten sultan, canı çeken de denizler hakimi olurdu. Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı provoke edenler Akdeniz ve Karadeniz'de stratejik hesapları olan hunhar emperyalistlerdir. Bunu görüyor, bunu biliyoruz" şeklinde konuştu.

"Yunanistan hükümeti unutmasın ki, mazlumların ahı hiç kimsenin yanına kalmayacak, bu hesap yarına bırakılmayacaktır"

Yunanistan'ın İsrail ile kapsamlı bir savunma anlaşması imzaladığını hatırlatan Bahçeli, "Aynı Yunanistan, şu mübarek günlerde Filistin'e şiddetle musallat olan Yahudi yerleşimci terörünü tasdik edercesine, İsrail ile kapsamlı bir savunma antlaşması imzalamıştır. İnsaf ve merhamet bilmeyen, hoşgörü ve insanlık tanımayan bu ülkenin kolluk güçleri, mültecilerin üzerine benzin döküp yakmaya teşebbüs edecek kadar acımasızdır, alçaktır, barbardır. Hani Avrupa değerleri? Nerede insan hakları? Nereye gitti insani yardım kuruluşları? AB'nin ve ABD'nin arkasına gizlenerek terör estiren, zulüm yağdıran Yunanistan hükümeti unutmasın ki, mazlumların ahı hiç kimsenin yanına kalmayacak, bu hesap yarına bırakılmayacaktır. Türk milleti, evinden barkından kopmuş masum yavruları, kimi kimsesi olmayan muhtaç ve düşkün insanları vicdan örtüsüyle, şefkatli dokunuşuyla korumaya alırken, Yunanistan'ın ateşe verme iştahı tek kelimeyle kansızlıktır. Nitekim herkes soyuna çekecek, kanının ve fıtratının gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.

"Türk milleti oyunları bozmaya muktedir"

Bahçeli, "Türkiye alerjisi ortak paydaları olan, Doğu Akdeniz'de aleyhimize ittifak kuran Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişleri bakanları düzeyinde özel bir toplantıyla bir araya gelmeleri muhasım cephenin faal halde olduğunu göstermektedir. Türk milleti oyunları bozmaya muktedir, zalimleri ve piyonlarını her saha ve zeminde karşılamaya da kararlıdır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE KARTAL