MHP'den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'ye geçen Enginyurt'tan Erdoğan itirafı: Onu kıskanıyorum

MHP'den ihraç edildikten kısa bir süre sonra Demokrat Parti'ye geçen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili değerlendirmede bulundu. Enginyurt "Onu kıskanıyorum. Birçok konuda eleştirmeme rağmen Başkanlık için tek kişidir" ifadelerini kullandı.

Fındık fiyatları üzerinden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi eleştiren Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında MHP soruşturma başlattı ve Enginyurt partiden ihraç etti. Yaşanan gelişmeler ardından bağımsız milletvekili statüsüne düşen Enginyurt, kısa bir süre sonra Demokrat Parti'ye geçti.

"PARA ALDI, İHALE ALDI DİYECEKLERDİ"

Jülide Ateş'in sunduğu '40' adlı programa katılan Enginyurt Demokrat Parti'ye geçiş sürecini de değerlendirdi ve "Özellikle DP'yi seçtim çünkü başka partiye geçmiş olsam para aldı, ihale aldı diyeceklerdi" dedi.

"ORDU'DA İNSANCA YAŞADIK"

Ateş'in yönelttiği "Ordu, Cemal Enginyurt'u nasıl bir insan yaptı?" sorusuna, "Ordu bana göre Türkiye'nin incisi. Ordulu olmak benim için sevda ve duyguların en güzeli. Altınordu'da yoksul bir ailenin tek erkek evladı olarak dünyaya geldim. Zor şartlarda yaşadık. O şartlara rağmen Ordu'da insanca yaşadık" ifadelerini kullandı.

"MAHALLEMİZİ KALABALIK SOLCULARDAN KORUMAK İÇİN ÜLKÜCÜ OLDUM"

Ülkücülük ile ilgili yöneltilen soruya cevap veren Enginyurt, "Babam hapisten Ecevit affıyla çıktı. O nedenle CHP'li oldu. Beni kimse ülkücü yapmadı. Mahallede sanat okulunda okurken solcular bir gurubu kovaladı. Bir gün kovalanan gruba dedim ki "Sizi neden kovalıyorlar?", onlar da "Biz ülkücüyüz, diğerleri komünist" dedi. O zaman ben de "Mahallemizin itibari zedeleniyor" dedim ve mahallemizi kalabalık solculardan korumak için ülkücü oldum" dedi.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I KISKANIYORUM"

Kendisine gelen "Recep Tayyip Erdoğan sizin için ne ifade ediyor?" şeklindeki soruya da cevap veren Enginyurt, "Recep Tayyip Erdoğan'ı kıskanıyorum. Heyecanı hala aynı. Birçok konuda eleştirmeme rağmen Başkanlık için tek kişidir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlık iddiası olan tek liderdir. Diğerlerine iktidarı versen 350 km hızla kaçarlar" ifadelerini kullandı.

"SAYIN BAHÇELİ CUMHUR İTTİFAKINA AK PARTİLİLERDEN DAHA ÇOK BAĞLI"

Enginyurt, "Cumhur ittifakıyla ilgili hiçbir zaman sayın Cumhurbaşkanına ve ittifaka karşı kötü bir şey demedim. Ben Ordululara Cumhurbaşkanı için Erdoğan'ı ama milletvekili için beni seçin dedim. Benim oy aldığım kesmin büyük kısmı AK Partili. Biz Tarım Bakanına kötü bir şey demedik. Eminim ki ne Cumhurbaşkanı Erdoğan ne de Tarım Bakanı Pakdemirli benim gitmemi istemedi. Sayın Bahçeli'ye etrafındakiler benim cumhur ittifakına zarar vereceğimi düşündüğü için öyle yansıttılar. Sayın Bahçeli Cumhur İttifakına AK Partililerden daha çok bağlı" dedi.

"SAYIN BAHÇELİ BENİ DİNSİZ İLAN ETTİ"

"FETÖ ile hiç bağlantınız oldu mu?" sorusuna da yanıt veren Enginyurt, "Fethullahçılar sevmez beni hiçbir şekilde bağım yok. Onlar içinde olan çok iyi insanlar var. Bunların kahvaltılarına kim gitmedi. Kim yemeklerini yemedi. Ben FETÖ ile ilgili bir gün hapse girecekler dedim. Sayın Bahçeli beni dinsiz ilan etti. O zamanlar Erdoğan'a kinim nefretim büyüktü zaten. Bunlara topyekün vatan hainisin demek ahlaki değerlere sığmaz" ifadelerini kullandı.