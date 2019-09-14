Mezun olduğu okulda yeni nesiller yetiştiriyor

14.09.2019 11:58

Malatya'da 31 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak atanan Suat Kılıç, aynı sınıflarda eğitim gören yüzlerce öğrencisinin geleceğine yön veriyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dünyaya gelen 50 yaşındaki Suat Kılıç, ilkokulu ve ortaokulu ilçede maddi anlamda zor şartlarda tamamladıktan sonra kent merkezinde bulunan bugünkü adı Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olan okula kaydını yaptırdı.

Her gün 2,5 kilometre yürüyerek okuluna giden ve buradan başarıyla mezun olan Kılıç, üniversite eğitimini de Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nde tamamladı.

Üniversiteden mezun olduktan sonra öğretmenliğe başlayan ve 22 yıl Darende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan Kılıç, 2014'te 31 yıl önce mezun olduğu Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne müdür olarak atandı.

Beş yıldır mezun olduğu okulda müdürlük yapan Kılıç, öğrencilerle fadalı olabilmek için çabalıyor.

Suat Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mezun olduğu okulda görev yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.

Okula müdür olarak atanmasının gurur verici bir durum aktaran Kılıç, böyle bir şey nasip olduğu için Allah'a şükrettiğini ifade etti.

Kılıç, mezun olduğu okulda görev yapmanın şu an öğrenim gören öğrencilere pozitif yansıdığını belirterek, öğrencilerin ne tür beklentileri olduğunu yakından bildiğini kaydetti.

Öğrencilerinin hikayesini duyduklarında etkilendiklerini ve empati yaptıklarını anlatan Kılıç, şöyle devam etti:

"Yöneticisi olduğum okuldan mezun olduğumu öğrenen öğrencilerin okula karşı sempatileri, bağlılıkları artıyor. Velilerimiz ve yöneticilerimiz bu durumdan memnun. Bu devletin imkanlarıyla öğretim gören bir öğretmenin buraya gelip de öğretmenlik yapması ciddi bir kazanım olarak görünüyor. Daha iyi bir hizmet olacağı görüşündeler. Tabi bu da bizim omuzlarımıza daha fazla sorumluluk yüklüyor. Başka bir yönetici, okulla alakası olmayan yöneticiyle bu okulla alakalı olan yönetici arasında beklenti daha fazla oluyor. Yükümüz ağırlaşıyor ama bununla gurur duyuyoruz. Daha iyi hizmet verme imkanı sağlıyor. Bundan dolayı da mutluyuz."

Suat Kılıç, okula her gün geldiğinde yaşadığı anıları gözünde canlandığını belirtti.

O dönemde yaşadıkları zor şartların şu an bulunmadığını aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Geçmişi okula her girdiğimde hatırlıyorum. Zorluğuyla kolaylığıyla bir anısı vardı. Sınıflarda eğitim şartları değişti. Eskiden elle çizim vardı. Şu anda her tarafta bilgisayar var. Fatih Projesi'nin çok ciddi katkıları oldu. Yaşadığımız zorlukları anımsayarak öğrencilerimize yaşatmamaya çalışıyoruz. Öğrencilerin ne tür zorluklarla karşılaşabileceklerini veya bizden beklentilerinin ne olduğunu mümkün olduğu şekilde empatisini kurarak öğrencilerimizi daha doğru anlamaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA