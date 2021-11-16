DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı, 53 metrelik örgü peynirin kesimiyle başladı. Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, "12 bin 500 yıllık insan birikimi burada. Biz Diyarbakır'ı gastronomi bakımından tarif ederken insanlığın lezzet serüveninin başladığı yerdir diyoruz" dedi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Mezopotamya Fuarcılık ve ALZ Group'un birlikte organize ettiği Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı, 53 metrelik örgü peynirin kesimiyle başladı. Bölgenin Gastronomi Turizmine önemli katkı sunacak olan fuarda, 55 il yer aldı. Mezopotamya Fuar Merkezi'nde düzenlenen açılışa Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker ve Ebubekir Bal ile 52 ilin ticaret odası başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Rize horon ekibi ve Diyarbakır halk oyunları ekibinin gösterisi ile yöresel şarkıların seslendirilmesiyle fuarın açılışı yapıldı.

Yöresel lezzetlerin 6 gün boyunca sergileneceği fuarda çok sayıda etkinlik yer alacak.