İLKADIM, SAMSUN (Habermetre) - MEVCUT BAŞKAN TUNCAY ERDEN BİR KEZ DAHA GÜVEN TAZELEDİ

TÜRK YEREL HİZMET SENDİKASI ÜYELERİ TUNCAY ERDENLE YOLA DEVAM DEDİ

BAŞKAN DEMİRTAŞ, BAŞKAN ERDEN'İ VE YÖNETİMİNİ TEBRİK ETTİ

Samsun Ordu Giresun Türk Yerel Hizmet- Sen 7. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde mevcut Genel Başkan Tuncay Erden yeniden seçilerek güven tazeledi. Genel Kurulun olduğu salonu ziyaret eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Başkan Erden'i ve yeni yönetimini tebrik etti.

Bahçelievler DSİ 7. Bölge Müdürlüğünde gerçekleşen olağan genel kurulda tek liste halinde seçimlere gidildi. Sıra sıra oy kullanan delegelerin oylarını alan mevcut Başkan Tuncay Erden tekrardan göreve seçildi.

Seçim sonuçlarının ardından kürsüye gelen Başkan Tuncay Erden, delegasyona yönelik bir teşekkür konuşması yaptı.

Sözlerine "İşte birlik, işte teşkilat, işte sendika bu sendika sözleri salona hitap eden Başkan Erden, "7. Olağan Genel Kurulumuzu çok büyük bir coşku ile icra ettik. Genel Kurulumuzun ve sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. Bu teşkilattaki bütün arkadaşlarımız tüm organlarımızda görev almaya layık insanlardır. Alanlarda, sahalarda yapmış olduğunuz çalışmalar bizleri de heyecanlandırıyor, şevk veriyor, azim ve inancımızı tazeliyor. Teşkilatçılık zor bir süreç, gönüllere girmek kolay değil. Bizler sizleri Allah için seviyoruz. Üye sayımızın sayısı bizler için çok önemli tabikide ama biz her gönülde olmayı istiyoruz. Genel Kurulumuzda almış olduğumuz kararlarla bundan sonra 4 yılımızın rotasını çizmiş olduk. Sendikal anlayışımızı birlikte icra edeceğiz.

Yönetimde olanlar için güven tazelediniz, yeni seçilen arkadaşlarımıza güven verdiniz. Bize duyduğunuz güven için sonsuz teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun.

Tek liste olarak girilen seçimde Türk Yerel Hizmet- Sen Yönetim Kurulu böyle şekillendi.

Başkan -Tuncay Erden

Başkan Yardımcısı-Osman Yağmur

Yönetim Kurul Üyesi-Mehmet Ali Atay

Yönetim Kurul Üyesi Levent Emirza

Yönetim Kurul Üyesi Yıldan Gözdemir

Yönetim Kurul Üyesi Hakan Karaman

Yönetim Kurul Üyesi Hasan Armağan Duran

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